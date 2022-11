PZU: kolejne kwartały powinny zbliżać wyniki do celów strategii

Wyniki Grupy PZU m.in. zysk, składka przypisana brutto w kolejnych kwartałach powinny zbliżać się do jej celów strategii na lata 2021-2024 - ocenił Tomasz Kulik z zarządu PZU.

Strategia PZU zakłada m.in. osiągnięcie rentowności mierzonej wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie 17,4 proc. w 2024 r., wzrost składki przypisanej brutto PZU do 2024 roku do 26,2 mld zł; uzyskanie na koniec 2024 r. zysku netto w wysokości ok. 3,4 mld zł.

Jak mówił Kulik, wskaźnik rentowności kapitałów własnych wyniósł po trzech kwartałach br. 17,5 proc., a 17,3 proc. w III kw. Podkreślił, że to więcej niż zakłada cel strategiczny.

Dodał, że jeżeli chodzi o składkę przypisaną brutto IV kwartał br. powinien być również wzrostowy. - To jest bardzo mocne zbliżenie się do naszego celu strategicznego - powiedział.

Kulik podczas czwartkowej konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym Grupy PZU za III kwartał 2022 r. odniósł się do celów strategicznych na lata 2021-2024 i ich realizacji.

PZU: wskaźnik rentowności kapitałów własnych lepszy niż w strategii

Kulik podkreślił, że zysk Grupy PZU w III kwartale i w całym roku jest "pod dużą presją" banków: Pekao i Alior, w których PZU jest udziałowcem.

"Odpowiednie odpisy, rezerwy są w bilansie, w związku z tym kolejne kwartały powinny charakteryzować się mniejszymi turbulencjami, a więc pozwolić w sposób zdecydowany zbliżać się do tej pozycji strategicznej" - powiedział Kulik odnosząc się do zysku Grupy.

Na wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia dotyczące działalności bankowej

PZU w czwartek podała, że zysk Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech kwartałach wyniósł 2,1 mld zł, to spadek o 9,8 proc. r/r, a w samym III kwartale br. było to 660 mln zł, co oznacza spadek o 10,7 proc. r/r. Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła 19 mld zł; w samym III kwartale br. było to 6,4 mld zł.

Kulik, cytowany w czwartkowej porannej informacji prasowej, podkreślił, że wynik na działalności ubezpieczeniowej i pozostałej w III kw. był wyższy o 39,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r., ale na całkowitym wyniku Grupy PZU zaważyły obciążenia będące następstwem regulacji dotyczących działalności bankowej. Jak dodał, ich negatywny wpływ wyniósł w III kw. 547 mln zł, a narastająco 750 mln zł.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU; spółka od 2010 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 mln klientów w pięciu krajach. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który ma 34,19 proc. akcji.

