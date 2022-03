PZU kupi 100 proc. akcji TFI Energa od PGE

PZU kupi 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia od PGE. W wyniku tego zakupu aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek z Grupy PZU wzrosną o blisko miliard złotych – podało PZU.

Jak wskazano zakup TFI Energia to kolejny krok w realizacji Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych aktywów o prawie 82 proc. - do 60 mld zł. Dodano, że jest to element realizacji Strategii Grupy PGE do 2030 r., która zakłada koncentrację na działalności podstawowej związanej z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.

"Jestem przekonana, że połączenie wyjątkowych relacji z klientami i potencjału TFI Energia z wielkim doświadczeniem i skalą działalności Grupy PZU w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych zapewni klientom obu podmiotów wysokie stopy zwrotu i dodatkowe korzyści" - powiedziała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

"PGE konsekwentnie dąży do koncentracji na działalności podstawowej Grupy, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Sprzedaż akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia na rzecz PZU to kolejny krok na drodze do uporządkowania struktury Grupy PGE" - powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

W komunikacie wskazano, że podpisanie umowy przedwstępnej pomiędzy PZU a PGE nastąpiło 17 marca 2022 r. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę roku, po uzyskaniu zgód KNF i UOKiK.

Jak przypomniało PZU w informacji prasowej, TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa po połowie stanowią środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Grupa PZU to największy konglomerat finansowy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, o aktywach sięgających blisko 400 mld zł. Tylko w Polsce ma ok. 22 mln klientów.

