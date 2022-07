PZU kupiło od PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia

PZU sfinalizował umowę o nabyciu od PGE 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. To realizacja zarówno strategii PZU zakładającej m.in. wzrost zarządzanych aktywów, jak i strategii Grupy PGE, która koncentruje się na działalności podstawowej związanej z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej.

Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek grupy kapitałowej PZU wzrosły o blisko 2 mld zł.

- Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80 proc. względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

- Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w zarządzaniu programami Pracowniczych Programów Emerytalnych dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa to środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach PPE. Grupa PZU jest wieloletnim partnerem w zakresie prowadzenia PPE dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce

