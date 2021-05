PZU ma apetyt na inwestycje o większym stopniu ryzyka

Grupa PZU miała dobry początek roku. Stabilna była sprzedaż, a wynik finansowy netto osiągnięty w pierwszym kwartale 2021 roku był najwyższy od trzech lat. To efekt nie tylko dobrej rentowności w ubezpieczeniach i inwestycjach, ale także szybko rosnących wpływów ze sprzedaży produktów z oferty usług medycznych. Jak zapowiada zarząd ubezpieczyciela, element bezpieczeństwa kapitałowego w zakresie powierzonych środków nie oznacza całkowitej redukcji apetytu na ryzyko.

Apetyt na ryzyko

Utrzymuje się wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych. Wskaźnik mieszany jest na poziomie 89,1 proc. podczas gdy rok wcześniej wynosił 87,4 proc. – zaznacza PZU.Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.926 mln zł, czyli były o 20 proc. wyższe niż rok wcześniej. Okazały się one o 3 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.042 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.942-4.170,3 mln zł.Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w I kw. 2021 roku wyniosły 2.406 mln zł, czyli były 5 proc. wyższe niż zakładały prognozy na poziomie 2.292 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.251- 2.366,9 mln zł).- Marka PZU to ważne zobowiązanie w stosunku do klientów, które daje im gwarancję stabilności w każdym scenariuszu, także w przypadku zawirowań gospodarczych. Dlatego tak ważny jest dla nas element bezpieczeństwa kapitałowego w zakresie powierzonych nam środków, które w głównej mierze stanowią pokrycie rezerw na wypłaty odszkodowań. Nie oznacza to jednak całkowitej redukcji apetytu na ryzyko – zapowiada Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy PZU. - Doświadczenia, które zdobyliśmy w obszarze zarządzenia ryzykiem czy współpracy z funduszami private equity, pozwalają nam skutecznie czerpać korzyści również z inwestycji o bardziej stromych profilach zysku i ryzyka. W I kw. 2021 roku instrumenty kapitałowe, które stanowią zaledwie kilka procent portfela, kontrybuowały do wyniku inwestycyjnego w kwocie 519 mln zł. Pokazuje to, że mając profesjonalne zaplecze w postaci zespołów analitycznych TFI PZU, możemy generować wysokie zwroty przy zachowaniu określonego poziomu ryzyka – dodaje dyrektor finansowy.Wynik osiągnięty na lokatach grupy PZU wzrósł o 75,5 proc. rdr., w tym wynik na lokatach z tytułu działalności bankowej wzrósł o 2,4 proc. rdr.Portfel inwestycyjny przypisany do działalności ubezpieczeniowej charakteryzuje się wysokim poziomem dywersyfikacji i bezpieczeństwa – ocenia PZU. Na koniec I kw. 2021 roku głównym jego składnikiem były obligacje – w 66 proc. skarbowe i w 16 proc. korporacyjne.W I kw. 2021 roku instrumenty kapitałowe, które stanowią kilka procent portfela, kontrybuowały do wyniku inwestycyjnego w kwocie 519 mln zł.Aktywa klientów zewnętrznych TFI i PTE PZU wzrosły o 29 proc., do 34,9 mld zł. Wskaźnik Solvency II na 31 grudnia 2020 roku osiągnął poziom 236 proc.