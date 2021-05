PZU najcenniejszą polską marką finansową

PZU zajął pierwsze miejsce wśród instytucji finansowych w XV edycji Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek „Rzeczpospolitej”. Wartość marki ubezpieczyciela wyceniono na ponad 3,3 mld zł – poinformował w piątek PZU.

Ranking Najcenniejszych Polskich Marek 2021 powstał na podstawie badań przeprowadzonych wspólnie przez redakcję dziennika "Rzeczpospolita" oraz ekspertów z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. W 15. edycji oceniono 220 polskich marek, z których wartość każdej musiała wynosić co najmniej 10 mln zł. Markę PZU wyceniono na ponad 3,3 mld zł, co daje jej szóste miejsce w rankingu, ale pierwsze wśród banków, ubezpieczycieli i wszystkich innych instytucji finansowych - podał PZU w informacji prasowej.

Jak oceniła prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, cytowana w informacji, PZU "w obliczu wielkiego kryzysu dobrze zdał test z rynkowej oraz społecznej odpowiedzialności". "Wyznaczyliśmy nowe standardy i mamy zamiar nadal nadawać ton również w świecie po pandemii" - zaznaczyła.

Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów, w tym 16 mln klientów ubezpieczeniowych; działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają 400 mld zł. Jak podano, po I kw. br. PZU osiągnął najwyższy od 3 lat zysk za pierwszy kwartał, czyli 897 mln zł, to o prawie 700 proc. więcej rok do roku.

