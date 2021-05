PZU pomoże ograniczyć szkody w przemyśle

PZU przeprowadziło udany pilotaż narzędzia dla przedsiębiorców, którego podstawowym zadaniem jest redukcja liczby wypadków przemysłowych i minimalizowanie skutków potencjalnych szkód.

Program Ryzyko PRO wykorzystuje w praktyce technologie cyfrowe z zakresu Przemysłu 4.0.

Program Ryzyko PRO korzysta m.in. z rozwiązań internetu rzeczy i technologii z zakresu Przemysłu 4.0.

Cały proces wdrożenia programu zamyka się w miesiącu i nie wiąże się z dodatkowymi wydatkami, a efekty widoczne są już po pierwszym kwartale.

System najlepiej sprawdzi się w przedsiębiorstwach działających w branżach o dużym potencjale szkodowym, m.in. drzewnej, chemicznej czy spożywczej.

Diagnoza, montaż, analiza

Program Ryzyko PRO wykorzystuje system PZU LAB Enterprise Safety Tools. Jak wygląda jego wdrożenie? W pierwszym etapie inżynierowie ryzyka z PZU LAB udają się do zakładu, by zdiagnozować go pod kątem zagrożeń, które mogą wywołać pożar, awarię lub przestój maszyn. Powstaje lista „krytycznych” miejsc na terenie zakładu.



W kolejnym etapie następuje montaż systemu PZU LAB EST w zakładzie. Jak podkreślają specjaliści ubezpieczyciela, jest on łatwy w instalacji i intuicyjny w obsłudze.

Wyniki kontroli są systematycznie sprawdzane, przy czym monitorowanie części paramentów prowadzone jest zdalnie. Całość analizują inżynierowie PZU LAB. Następnie wydają zalecenia i rekomendacje, które mają zapobiec powstaniu szkody w zakładzie.



Cały proces wdrożenia programu zamyka się w miesiącu, a efekty widoczne są już po pierwszym kwartale.



- System PZU LAB EST wdrożyliśmy dotąd u przeszło trzydziestu klientów korporacyjnych PZU, którzy charakteryzowali się szczególnie dużą szkodowością. Od tego momentu nie obserwujemy tam zdarzeń szkodowych – podkreśla Dariusz Gołębiewski.

Trzy elementy

Jak przekonują eksperci PZU i PZU LAB, program zadziała efektywnie, jeżeli wystąpi połączenie trzech elementów. Pierwszym jest ich know how, drugim działania edukacyjne realizowane z pracownikami zakładów uczestniczących w programie, trzecim wykorzystanie technologii, która pozwala na ciągłe monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w obszarach działania kluczowych z punktu widzenia ryzyka. Chodzi o m.in. produkcję, logistykę, a także park maszynowy.

