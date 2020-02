PZU pracuje nad nową strategią. Stawia na ubezpieczenia grupowe

Grupa PZU pracuje nad przygotowaniem nowej, kilkuletniej strategii, której bardzo mocnym elementem będzie segment zdrowotny. Pełne efekty współpracy z bankami w grupie PZU widoczne będą w wynikach za 2020 rok - poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac.

"Pracujemy nad przygotowaniem nowej, kilkuletniej strategii grupy PZU. Bardzo mocnym elementem w tej strategii będzie segment zdrowotny. Chcemy zbudować pozycję numer jeden na tym rynku" - powiedział Roman Pałac.

Obecna strategia grupy PZU do 2020 roku zakłada, że przychody PZU Zdrowie wzrosną do 1 mld zł. Po trzech kwartałach 2020 roku wyniosą one 556 mln zł.

"Planujemy dalsze akwizycje na tym rynku, chcemy, by przychody tego segmentu były docelowo wyższe niż 1 mld zł" - dodał prezes.

W ramach strategii na lata 2017-20 PZU założył 1 mld zł dodatkowej składki ze współpracy z bankami w grupie PZU, czyli z Pekao i Alior Bankiem.

"Nasza współpraca z bankami układa się bardzo dobrze. Liczymy, że udział składki pozyskanej ze współpracy z bankami w łącznej składce grupy PZU będzie rósł. Pełne efekty współpracy z bankami zobaczymy w wynikach w 2020 roku" - powiedział Roman Pałac.

Składka przypisana z segmentu ubezpieczeń na życie w grupie PZU w okresie od I do III kwartału 2019 roku wyniosła 6.327 mln zł, czyli wzrosła 2,5 proc. rok do roku.

"2019 rok na rynku ubezpieczeń na życie był trudny, ale PZU było jedną z nielicznych grup ubezpieczeniowych, która w 2019 roku rosła. Stawialiśmy na ubezpieczenia ochronne, na ubezpieczenia grupowe. Ważnym segmentem, który staramy się rozwijać jest rynek małych i średnich przedsiębiorstw" - powiedział.

"W 2020 roku chcemy rozwijać ubezpieczenia grupowe. W programach ubezpieczeń grupowych będziemy chcieli akcentować programy zdrowotne" - dodał.

Pałac poinformował, że PZU chce w 2020 roku uprościć ofertę produktów w segmencie ubezpieczeń życiowych dla klientów indywidualnych.

"Chcemy mocniej wejść w segment klienta indywidualnego - do końca roku pokażemy nową gamę produktów ochronnych. Będą one z jednej strony zabezpieczały finansową przyszłość rodziny, a z drugiej strony oferowały opiekę zdrowotną i program długotrwałego budowania oszczędności" - powiedział.

"Chcemy mocno przemodelować ofertę w segmencie ubezpieczeń życiowych dla klientów indywidualnych. W tym roku będziemy pracować nad taką nową ofertą i chcemy, by nowe produkty pojawiły się do końca roku" - dodał.

Według danych KNF PZU Życie pod koniec III kwartału 2019 roku miało 40 proc. udziału w rynku ubezpieczeń na życie.