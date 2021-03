PZU przedstawia nową strategię. Chce triumfować jak Iga Świątek

Przypis składki ma wzrosnąć o prawie 10 proc., a zysk netto o prawie 80 proc. – to główne cele strategii PZU na lata 2021-24. Największy ubezpieczyciel zapowiada również, że będzie przeznaczał na dywidendę 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Połowa zysku na dywidendę

- We współpracy z bankami stworzymy unikalną ofertę łączonych produktów ubezpieczeniowo-bankowych. Dla Klientów Pekao i Alior Banku rozszerzymy ofertę ubezpieczeniową oraz przygotujemy kompleksowe pakiety usług uzupełniające produkty bankowe – zapowiada również uebpieczyciell w swojej strategii.Strategia PZU na lata 2021-2024 zakłada przeznaczanie na dywidendę co roku 50-100 proc. skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej. Polityka dywidendowa zakłada, że nie więcej niż 20 proc. może powiększyć zyski zatrzymane na cele związane z rozwojem organicznym i innowacjami oraz realizacją inicjatyw wzrostowych.- Realizacja Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 przeniesie nas na wyższy poziom biznesowy, technologiczny, społeczny i ekologiczny, przynosząc istotne korzyści wszystkim naszym interesariuszom i otoczeniu – zapowiada prezes PZU, nawiązując jednocześnie do zupełnie innych dziedzin życia: Tak jak dla wspieranej przez PZU Igi Świątek, historyczny tryumf na kortach Rolanda Garrosa był dopiero początkiem świetnej, jak wierzę, zawodowej kariery seniorskiej, tak dla Grupy PZU dzisiejsza pozycja regionalnego lidera na rynku finansowym jest tylko punktem wyjścia do tego, co zamierzamy osiągnąć dzięki nowej strategii.