PZU rusza z kampanią na rzecz prostego języka

PZU uruchamia kampanię, która ma promować prosty język w komunikacji z klientami - poinformowała spółka. Ze zleconych przez PZU badań wynika, że połowie Polaków przeszkadza zbyt urzędowy i oficjalny język korespondencji, którą otrzymują od firm.

"Zrozumiały język to warunek skutecznej komunikacji i dobrych relacji z klientami. Na to w PZU stawiamy. Dbamy, aby prosty i jasny język był u nas standardem. Upraszczamy pisma i informacje dla klientów, szkolimy w tej dziedzinie pracowników i wydajemy poradniki językowe. Do tego samego chcemy zachęcać innych, także w lekkiej i żartobliwej formie" - mówi cytowana w komunikacie członek zarządu PZU Życie i twórczyni Biura Prostego Języka PZU Dorota Macieja.

Do posługiwania się przystępnym językiem przekonuje w nagranym dla PZU klipie bas-baryton Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Jasin Rammal-Rykała. W projekt zaangażowali się też twórcy kanału "Matura to Bzdura" na YouTubie.

"Bohaterem wyprodukowanego przez PZU klipu jest pracownik korporacji, który utyskuje: +znów ten ASAP, fakap, bekap, szlag by trafił korpo-slang!+ i wzywa: +skończmy babrać się w tych kejsach - zrozumiemy się na bank+. Te słowa, przy podniosłej muzyce IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, śpiewa bas-baryton Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie Jasin Rammal-Rykała, laureat ogólnopolskich konkursów wokalnych" - opisuje PZU.

Jak wskazuje Macieja, ze zleconych przez PZU badań wynika, iż połowie Polaków przeszkadza zbyt urzędowy i oficjalny język korespondencji, którą otrzymują od firm. "Co gorsza, aż co piąty przyznaje, że podjął złą decyzję, przeoczył ważny termin lub popełnił poważny błąd, ponieważ korespondencja była niezrozumiała" - wyjaśnia Macieja.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce. Na jej czele stoi PZU, od 2010 roku spółka PZU jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa posiada 34,1 proc. akcji PZU. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie, PZU Zdrowie, TFI PZU.

Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach.