PZU: ruszył system ratunkowy PZU GO

Ruszył nowoczesny system ratunkowy PZU GO, który w ciągu sekundy alarmuje centrum operacyjne PZU o wypadku samochodu i przekazuje informację o jego lokalizacji - poinformowała we wtorek spółka. Jak dodano, system ten działa 24 godziny na dobę, na terenie całej Polski.

Jak poinformowano w komunikacie, PZU GO to niewielkie elektroniczne urządzenie, które wygląda jak naklejka przyklejona na przednią szybę samochodu. Poprzez Bluetooth łączy się z aplikacją PZU GO w smartfonie. Gdy wyczuje duże przeciążenie, które może świadczyć o wypadku, w ciągu sekundy alarmuje centrum operacyjne PZU, przekazując jednocześnie informację o lokalizacji auta.

"Konsultant PZU natychmiast telefonuje do klienta, by sprawdzić, czy potrzebna jest pomoc, a gdy ten nie odbiera i nie reaguje na wysyłane SMS-y, wzywa służby ratunkowe. Informacja o wykryciu wypadku trafia do PZU już kilka sekund po samym zdarzeniu. Eksperci podkreślają, że automatyczne powiadamianie o wypadku może skrócić czas reakcji nawet o 40 proc., gdy do zdarzenia dojdzie w terenie zabudowanym i o 50 proc., gdy do zdarzenia dojdzie na obszarze wiejskim" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor ds. analiz i wsparcia narzędziowego z PZU Paweł Lewandowski,

Jeżeli konsultant PZU nie może skontaktować się z prowadzącym pojazd, to wzywane są na miejsce służby ratunkowe. PZU GO działa 24 godziny na dobę, na terenie całej Polski.

PZU GO pozwala także na szybkie zlokalizowanie auta, które na przykład ulegnie awarii, a kierowca nie wie, gdzie się znajduje - jest to możliwe dzięki opcji SOS. Konsultant PZU może dużo szybciej wysłać na miejsce pomoc drogową.

Wariant PZU GO obejmuje również dodatkowe świadczenia. To m.in. przewóz ubezpieczonych do szpitala, umówienie konsultacji lekarskiej, wizyty pielęgniarskiej lub spotkania z psychologiem, czy dostarczenie leków we wskazane miejsce.

Jak przekazano w komunikacie, na polskich drogach średnio co kwadrans dochodzi do wypadku. Co trzy godziny ktoś w nim ginie.