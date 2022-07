PZU sfinalizowało zakup TFI Energia od PGE

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabył 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia, które wcześniej należało do Polskiej Grupy Energetycznej - podało we wtorek biuro prasowe ubezpieczyciela.

We wtorek Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU SA) poinformował o sfinalizowaniu umowy o nabyciu od PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE SA) 100 proc. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek Grupy PZU wzrosły o "blisko 2 mld zł".

"Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80 proc. względem roku 2020" - powiedziała cytowana w informacji prasowej prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. Dodała, że zakup TFI Energia "daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści".

Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski ocenił, że "transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r.". "Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej" - wyjaśnił.

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych specjalizujące się w zarządzaniu programami Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa to środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach PPE.

Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Grupa PZU SA posiada aktywa wyceniane na "blisko 400 mld zł". W całej Polsce ubezpieczyciel ma ok. 22 mln klientów.

