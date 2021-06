PZU sfinansuje rozbudowę farmy wiatrowej Potęgowo

PZU dołączy do instytucji współfinansujących rozbudowę największej polskiej farmy wiatrowej Potęgowo i wyłoży 100 mln zł na ten cel. Moc farmy wzrośnie z 220 do 257 MW. Potęgowo należy do Mashav Energia - spółki kontrolowanej przez fundusz z Izraela.

Ogłaszając podpisanie umowy na 100 mln zł, największy polski ubezpieczyciel podkreślił w piątek, że finansowanie OZE to element strategii ESG Grupy PZU na lata 2021-2024. Przypomniał, że zaangażował się już w dwa inne projekty wiatrowe - TFI PZU zapewniło finansowanie w kwocie 50 mln złotych dla farm wiatrowych w Grajewie i Mławie.

"Projekt elektrowni wiatrowej Potęgowo to kolejny przykład naszego zaangażowania w transformację energetyczną polskiej gospodarki. Konsekwentnie podążamy w kierunku zrównoważonego rozwoju, (…) pracujemy nad kolejnymi projektami związanymi z aktywnością na polu energii odnawialnej - podkreśliła prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Farma wiatrowa Potęgowo leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Należy do Mashav Energia - spółki, kontrolowanej przez Israel Infrastructure Fund, której udziałowcami są też Helios Energy Investment, CME Holdings i Allied Infrastructure Ltd.

Uzyskane finansowanie zostanie wykorzystane na rozbudowę projektu o farmę wiatrową Wieliszewo o mocy 37,4 MW.

