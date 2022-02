PZU szuka członka zarządu

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń wszczęła postępowanie kwalifikacyjne dot. członka zarządu spółki - podano na stronach internetowych PZU. Kandydaci zgłoszenia mogą przesyłać do 28 lutego br.

"Rada Nadzorcza spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, działając na podstawie uchwały (...) z 7 lutego 2022 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie" - przekazano na stronie spółki.

Od kandydatów wymaga się m.in. wykształcenia wyższego, co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Preferowane będą osoby, m.in. z wieloletnim - co najmniej 5-letnim - doświadczeniem w obszarze zarządzania IT na stanowiskach kierowniczych; mają ukończone studia informatyczne, matematyczne, ekonomiczne, oraz wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego br. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi 1-2 marca 2022 r. Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do etapu II postępowania odbędą się między 3 a 4 marca br.

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Kontroluje ponad jedną trzecią rynku, który jest mierzony wartością składki przypisanej brutto. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.

