PZU wdrożyło możliwość potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel

Klienci PZU będą mogli zdalnie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel - poinformowało w środę PZU. Jak dodano, spółka we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła to rozwiązanie służące uwierzytelnianiu użytkowników platformy mojePZU.

"Polacy chętnie korzystają z wszelkich udogodnień, jakie niesie ze sobą rewolucja cyfrowa. Zwłaszcza w ostatnim czasie innowacyjne rozwiązania, pozwalające załatwić sprawy zdalnie, zdały egzamin i cieszą się ogromną popularnością. Dlatego wraz z Ministerstwem Cyfryzacji uruchamiamy pionierskie rozwiązanie. Dzięki aplikacji mObywatel, szybko i bez wychodzenia z domu, można potwierdzić swoją tożsamość i skorzystać z wielu usług w portalu mojePZU" - powiedziała cytowana w komunikacie Elżbieta Häuser-Schöneich z zarządu PZU.

Jak dodano, klienci PZU "już niebawem" będą mogli zdalnie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel.

Spółka tłumaczy, że obsługa mObywatel wymaga kilku kliknięć na ekranie smartfona.

"Po pobraniu aplikacji mObywatel i zalogowaniu się do systemu za pomocą profilu zaufanego, otrzymamy dostęp do mTożsamości, czyli naszych aktualnych danych, które mamy w dowodzie osobistym. Warto podkreślić, że dane zapisane w telefonie - czyli imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, zdjęcie, termin ważności dowodu oraz informacja, kto go wydał, są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nawet jeśli zgubimy telefon, dane pozostaną bezpieczne, ponieważ chroni je zaszyfrowany zapis, a także blokada telefonu i hasło, które wybieramy podczas aktywacji aplikacji" - czytamy.

Kolejny krok to potwierdzenie tożsamości w mojePZU. W aplikacji mObywatel należy wybierać mTożsamość, a następnie opcję "Przekaż do Instytucji", skanując lub kopiując wygenerowany w mojePZU kod QR. W ten sposób zostaną przekazane dane do PZU. Od tego momentu klient PZU można korzystać z usług dostępnych w mojePZU.

"mObywatel to bezpłatna i bezpieczna aplikacja na smartfony, dzięki której można nie tylko potwierdzić swoją tożsamość, ale i zyskać dostęp do innych elektronicznych dokumentów i usług. Korzysta z niej już ponad 1,3 miliona Polaków. (...) Stale pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. Już dziś można w niej znaleźć także mPojazd, a wkrótce pojawi się też coś, na co czeka wielu kierowców - prawo jazdy w telefonie, czyli mPrawo Jazdy" - powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

MojePZU to platforma, która ma ponad milion użytkowników. Z mojePZU można korzystać za pośrednictwem strony internetowej moje.pzu.pl oraz aplikacji mobilnej.