PZU z niższym zyskiem niż przed rokiem, ale lepszym niż oczekiwano

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w drugim kwartale 2020 roku spadł do 185 mln zł z 734 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się wyższy o 216 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 59 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od minus 111 mln zł do plus 164 mln zł.

Składka przypisana brutto grupy w drugim kwartale 2020 roku spadła do 5.594 mln zł z 5.938 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się 4 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.821 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.599 - 5.938 mln zł).



Czytaj także: Odchodzi dwóch członków zarządu PZU

Odszkodowania netto w drugim kwartale wyniosły 4.010 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.971 mln zł. Odszkodowania były zgodne z szacunkami analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.957 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.637-4.130 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w drugim kwartale 2020 roku wyniosły 1.972 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 1. 891 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.584 - 2.624 mln zł).