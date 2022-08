PZU z nowymi wynikami. Ubezpieczenia sprzedają się jak ciepłe bułki

W pierwszej połowie 2022 roku grupa kapitałowa PZU zwiększyła sprzedaż do 12,6 mld zł, czyli o 2,5 proc. w stosunku rocznym. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł i był niższy o 9,4 proc od wyniku przed rokiem. Na wyniki największego polskiego ubezpieczyciela wpłynęły zwłaszcza dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych.

Grupa PZU najmocniej zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

Rentowność kapitałów własnych (ROE) grupy PZU, przypadających właścicielom jednostki dominującej, wyniosła 18,5 proc., przekraczając cel wskazany w strategii firmy na lata 2021-2024 (17,4 proc.).

Firma zamierza wypłacić jeszcze jesienią 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł.

Prezentując wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2022 roku PZU zwraca uwagę, że w pierwszej połowie roku, w szczególności w drugim kwartale, gospodarka coraz mocniej odczuwała skutki nowych, zwiększających niepewność i niestabilność zagrożeń. Widoczne wciąż następstwa pandemii zostały spotęgowane w wyniku ataku Rosji na Ukrainę, co doprowadziło m.in. do skokowego wzrostu cen nośników energii i żywności w wymiarze globalnym, napędzającego inflację, multiplikującego koszty i grożącego spowolnieniem gospodarczym. Firma stwierdza, że mimo tych trudności była w stanie rozwijać swój biznes.

Zdarzenia jednorazowe obniżyły zysk PZU

- Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej. Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia o 6,9 proc. rok do roku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych - mówi prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

Zobacz także: Grupa PZU miała w 2021 r. najwyższy zysk od 12 lat

- Zysk netto w I połowie 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie minionego roku, ale spadek wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tzn. konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach osiągnęliśmy bardzo dobry zwrot na kapitale, przewyższający ambicje strategiczne i lokujący nas wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli - dodaje.

Zysk netto Grupy #PZU w I półroczu 2022 wyniósł 1,48 mld zł, a ROE 18,5%. Przypis składki brutto osiągnął 12,6 mld zł 📈 Dynamicznie rosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych, przychody w filarze zdrowia, zyski z inwestycji. Więcej ➡️ https://t.co/9GyWka25tY #wynikiPZU #PZU2Q2022 pic.twitter.com/6eCmZxdYmm — Grupa PZU (@GrupaPZU) August 25, 2022

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku grupa PZU zwiększyła sprzedaż do 12,6 mld zł, czyli o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (w drugim kwartale do 6,4 mld zł, tj. o 3,2 proc. w stosunku rocznym).

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej po I półroczu wyniósł 1,48 mld zł (spadek o 9,4 proc. rok do roku), a w samym II kwartale 722 mln zł (spadek o 4,2 proc.).

Rentowność kapitałów własnych (ROE), przypadających właścicielom jednostki dominującej, wyniosła 18,5 proc., przekraczając cel wskazany w strategii firmy na lata 2021-2024 (17,4 proc.).

Dywidendy PZU maja pozostać wysokie

Na osiągnięte wyniki pozytywnie wpłynęły dobre rezultaty z działalności inwestycyjnej oraz rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I połowie 2022 roku wobec 251 mln zł rok wcześniej). Ta druga odczuła pozytywny wpływ podnoszenia stóp procentowych. Zwrot na portfelu głównym w I połowie 2022 roku osiągnął tu 4,4 proc. i wyniósł 961 mln zł. Rok wcześniej było to 1,324 mld zł, ale wówczas na ten wynik mocno wpłynął jednorazowy zysk w wysokości 548,7 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej.

Czytaj również: PZU sfinalizowało zakup TFI Energia od PGE

- Bezpieczna struktura portfela, w której instrumenty dłużne stanowią główne aktywo, zapewnia nam stabilny poziom przychodów nawet w okresach trudnych dla rynków finansowych. W pierwszym półroczu tego roku 78 proc. osiągniętego wyniku inwestycyjnego pochodziło z odsetek od instrumentów dłużnych. W dalszej perspektywie pozytywnie oceniamy wpływ wyższych stóp procentowych na rentowność portfela, w którym zapadające obligacje będziemy mogli odnawiać po wyższych stopach zwrotu - zauważa Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy grupy PZU.

Firma zamierza utrzymać wypłatę wysokich dywidend.

- Jesienią PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł. Obecnie implikuje to stopę dywidendy na poziomie ok. 6,5 proc. Jeśli akcjonariusz jest z nami od początku, czyli od debiutu na giełdzie w roku 2010, to skumulowana dywidenda na każdą jego akcję PZU, z wypłacaną w tym roku włącznie, wyniesie już 31,5 zł - wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

PZU notuje duży wzrost na autocasco

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. na polskim rynku grupa PZU najmocniej zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W tym segmencie składka wzrosła o 6,9 proc. w stosunku rocznym do 7,3 mld zł (w II kw. wzrosła o 7,7 proc. rok do roku). Przyczyniły się do tego wysokie wzrosty składki w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - o 10 proc. rocznie, w szczególności korporacyjnych - o 18,5 proc. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkań, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych czy – w przypadku klientów korporacyjnych – ubezpieczeń budowlano-montażowych oraz maszyn.

W segmencie komunikacyjnym sprzedaż w I połowie 2022 r. wzrosła o 4,9 proc. w stosunku rocznym (w II kwartale o 7,5 proc.). Bardzo dynamicznie wzrosła składka z autocasco – o 13 proc. rok do roku (w II kwartale o 16,4 proc.).

- Druga połowa roku będzie stała pod znakiem poważnych wyzwań dla globalnej i polskiej gospodarki. Zasoby, którymi dysponuje Grupa PZU, nakreślone cele i udowodniona przez nas w minionych kwartałach i ostatnich dwóch latach zdolność do ich skutecznego osiągania, pozwalają nam jednak na ostrożny optymizm. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by stawić czoła przeciwnościom, utrzymać swoją pozycję rynkową i należycie zadbać o bezpieczeństwo i korzyści naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy - zapowiada Beata Kozłowska-Chyła.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o finansowaniu sportu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl