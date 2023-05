PZU: zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,4 zł na akcje

Zarząd PZU proponuje wypłatę ponad 2,07 mld zł dywidendy z zysku za 2022 r. Taka propozycja oznacza, że dywidenda na akcję wyniesie 2,4 zł – podał PZU w czwartkowym raporcie.

PZU w czwartkowym komunikacie giełdowym podało, że zarząd spółki 4 maja 2023 roku postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, powiększonego o zysk z 2021 r. Łącznie, jak podało PZU, do podziału jest kwota 2,932 mld zł (z czego 1,636 mld zł to zysk z 2022 r. a kwota 1,295 mld zł pochodzi z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2021.

Jak podała spółka, zarząd proponuje, aby 2,072 mld zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 2,4 zł na akcje. Poza tym kwota 6,7 mln zł ma zostać przekazana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, aż 853,6 mln zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy.

"Ponadto Zarząd PZU SA postanowił wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na 7 września 2023 r., a data wypłaty dywidendy na 28 września 2023 r." - podano w komunikacie PZU SA.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl