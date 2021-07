Qatar Airways zwiększy od sierpnia liczbę lotów z miasta Doha do Warszawy

Częstotliwość lotów katarskich linii lotniczych Qatar Airways na trasie Doha-Warszawa-Doha wzrośnie od 1 sierpnia br. do siedmiu tygodniowo - poinformował we wtorek przewoźnik.

Zgodnie z rozkładem lotów, od 1 sierpnia br. samoloty tego przewoźnika będą startować z Warszawy do miasta Doha o godz. 17.05. w czwartki (przylot o 23.20), a godz. 17.40 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele (przylot o 23.55).

Do stolicy Polski rejsy będą odbywały się o godz. 1.30 w soboty (przylot o 6.10); 1.40 we wtorki (przylot o 6.20); 1.50 w czwartki (przylot o 6.30); o 8.30 w poniedziałki, środy i piątki (lądowanie w Warszawie o 13.10) oraz o 10.50 w niedziele (przylot o 15.30 do Warszawy).

Przewoźnik przekazał w informacji prasowej, że Qatar Airways są jedyną linią lotniczą na świecie, która wraz z położonym niedaleko stolicy Kataru portem lotniczym Hamad International Airport zdobyła cztery wyróżnienia w 5-gwiadkowej ocenie Skytrax: dla linii lotniczych; lotniska; bezpieczeństwa COVID-19 dla linii lotniczych i lotniska COVID-19.

Qatar Airways to katarskie narodowe linie lotnicze. Przewoźnik został uznany za "Najlepszą linię lotniczą na świecie" w konkursie World Airline Awards 2019 zarządzanym przez międzynarodową organizację Skytrax zajmującą się oceną transportu lotniczego. Zdobyła ona również m.in. tytuł "Najlepszej linii lotniczej na Bliskim Wschodzie" i "Najlepszej klasy biznes na świecie". Flota linii to m.in. Airbusy A350, Boeingi 787, a także B777, A380, A319.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl