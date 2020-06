Quadriga, kanadyjska platforma handlu kryptowalutą, była piramidą finansową

Quadriga, kanadyjska platforma handlu kryptowalutą, o której głośno było w ubiegłym roku , gdy jej założyciel Gerald Cotten zmarł, nie pozostawiwszy dostępu do haseł i kodów, była zwykłą piramidą finansową – wykazało dochodzenie.

Quadriga była winna łącznie 215 mln CAD (158 mln USD) 76 tys. klientów.

Firma Ernst & Young, która przeprowadzała proces bankructwa, odzyskała 46 mln CAD (34 mln USD)

Po zawieszeniu działalności przez platformę dochodzenie wszczęła Komisja Papierów Wartościowych w Ontario



-To, co wydarzyło się w Quadriga, było staroświeckim oszustwem zapakowanym we współczesne technologie. Nie ma nic nowego w piramidach finansowych, nieautoryzowanych transakcjach funduszami klientów i przejmowaniu aktywów - napisała Komisja Papierów Wartościowych w Ontario (OSC) w opublikowanym w tym tygodniu raporcie, w którym na 33 stronach opisano szczegóły oszustw dokonanych przez założyciela i szefa Quadriga.



W połowie stycznia ub.r. firma poinformowała, że Cotten zmarł w grudniu 2018 r. podczas pobytu w Indiach. Do 5 lutego ub.r. platforma zaprzestała wszelkich operacji i zwróciła się do sądu o ochronę przed wierzycielami.



Quadriga była winna łącznie 215 mln CAD (158 mln USD) 76 tys. klientów. Firma Ernst & Young, która przeprowadzała proces bankructwa, odzyskała 46 mln CAD (34 mln USD), co oznacza, że klienci stracili łącznie 169 mln CAD (124 mln USD) w środkach finansowych i kryptowalutach. Po zawieszeniu działalności przez platformę dochodzenie wszczęła OSC.

Po trwającym prawie rok dochodzeniu OSC uznała, że straty inwestorów wcale nie były spowodowane utratą haseł i kodów w związku z nagłą śmiercią Cottena, ale jego oszustwami.



- Większość strat aktywów - ok. 115 mln CAD (84 mln USD) - była wynikiem oszukańczych transakcji na platformie. Cotten otwierał własne rachunki pod fałszywymi nazwiskami, zapisując na rachunkach nieistniejące aktywa w walutach i kryptowalutach, którymi handlował z niczego niepodejrzewającymi klientami- - napisano w raporcie.

OSC ustaliła, że Cotten pokrywał straty z depozytów klientów, "co oznacza, że Quadriga działała jak piramida finansowa".

Kolejnych 28 mln CAD (20 mln USD) Cotten stracił, gdy zainwestował środki klientów bez ich zgody i wiedzy na trzech innych giełdach kryptowalut. Ponadto sprzeniewierzył część depozytów, wypłacając pieniądze na pokrycie własnych wydatków.



- Pod koniec działalności Quadriga prawie nie miała aktywów i działała jak obrotowe drzwi - depozyty nowych klientów były natychmiast przekierowywane na pokrycie wypłat innych klientów - wskazano w raporcie.

OSC spróbowała też ustalić jak to możliwe, że Cottenowi udało się unikać zainteresowania i pytań ze strony klientów. 95 proc. klientów Quadriga to Kanadyjczycy, a rozmowy OSC z klientami wskazały, że Cotten wykorzystał zaufanie do kanadyjskich regulacji, mitu kanadyjskiej uczciwości, a także wiarę w transparentność technologii blockchain.



Ponadto platformy handlu kryptowalutami są relatywnie nowym przedsięwzięciem i brakuje regulacji. Dzięki temu Cotten, twierdząc, że nie prowadzi obrotu papierami wartościowymi, nie poddał swojej działalności nadzorowi rynkowemu.



- Od 2016 r. Cotten jako jedyny kontrolował firmę, która miała setki tysięcy klientów i przez którą przeszło ponad miliard dolarów transakcji w walutach i ponad 5 milionów jednostek kryptowaluty. Działał jak chciał, bez systemów kontroli wewnętrznej i księgowości- zauważono w raporcie.

OSC wskazała, że w normalnych warunkach takie ustalenia oznaczałyby wszczęcie postępowania przeciwko Cottenowi, ale ze względu na jego śmierć i bankructwo samej firmy jest to niemożliwe. Uznano jednak, że publikacja całości raportu jest niezbędna, by inwestorzy mogli wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Quadriga zaczęła działać w 2013 r. i zawdzięczała swoją popularność rosnącym cenom kryptowalut. Większość przeprowadzanych transakcji dotyczyła Bitcoina, Ethereum i Litecoin. Założycielami byli mający wówczas 25 lat Cotten oraz Patryn.



Patryn to druga tożsamość Omara Dhananiego, który w 2005 r. został skazany w USA za przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy. Cotten i Patryn prowadzili firmę razem do 2016 r., potem Cotten prowadził ją sam. Żona Cottena po jego śmierci twierdziła, że nie miała dostępu do haseł.