R. Fogiel: nie będziemy ślepo wykonywać poleceń Brukseli, interes polskiego obywatela ma pierwszeństwo

W przeciwieństwie do naszych konkurentów nie deklarujemy, że będziemy ślepo wykonywać polecenia Brukseli; niezależnie od wszystkiego, interes polskiego obywatela ma pierwszeństwo - powiedział w środę w PR24 poseł PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel.

Fogiel został zapytany o to, czy po 15 września, niezależnie od stanowiska Komisji Europejskiej i ewentualnych sankcji, zostanie podtrzymany zakaz wwozu do Polski zboża z Ukrainy.

"Jeżeli ktokolwiek będzie myślał o sankcjach, to będzie kolejny przykład działania brukselskiej biurokracji w taki sposób, że jeżeli chodzi o sankcje na Rosję, to dzieli się włos na czworo, próbuje się je rozcieńczać, prokrastynować ich wprowadzenie (...), a nie ma problemu, żeby państwa członkowskie, które próbują egzekwować swoje interesy, karać" - ocenił Fogiel.

Dodał, że "niezależnie od wszystkiego, interes polskiego obywatela ma pierwszeństwo". "To jest dla nas najważniejsze. W przeciwieństwie do naszych konkurentów nie deklarujemy, że będziemy ślepo wykonywać polecenia Brukseli. Nie deklarujemy, że jeżeli jedna sędzia Trybunału Unii Europejskiej nakaże wyłączenie elektrowni i pozbawienie prądu dziesiątek tysięcy Polaków, to my to zrobimy. Nie. My się na takie rzeczy nie godzimy" - podkreślił.

Jak zastrzegł, rząd PiS zawsze będzie bronił interesów polskiego obywatela.

Brukselski portal Politico poinformował w poniedziałek, że Ukraina zapowiada pozwy przeciwko Brukseli i krajom członkowskim UE do Światowej Organizacji Handlu, jeśli w tym miesiącu nie zniosą one ograniczeń w eksporcie produktów rolnych do UE.

W hiszpańskiej Kordobie odbyło się we wtorek nieformalne posiedzenie Rady Ministrów ds. Rolnictwa Unii Europejskiej. Przed plenarnymi obradami odbyło się spotkanie ministrów pięciu tzw. krajów przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, które m. in. dotyczyło importu ukraińskiego zboża.

Minister rolnictwa Robert Telus zwrócił się do KE o podjęcie działań, aby zapewnić budowanie korytarzy solidarnościowych, aby produkty z Ukrainy były wywożone do innych krajów unijnych i przede wszystkim poza Europę. Polska delegacja wskazała, że propozycja dopłat do tranzytu to jedno z rozwiązań, które mogłoby pomóc, aby produkty z Ukrainy przejeżdżały dalej, poza państwa graniczne.

