R. Telus: chciałbym, by na najbliższym rządzie, a może wcześniej, był program dopłat za zboże

Chciałbym, żeby na najbliższej Radzie Ministrów, a może i wcześniej, był przygotowany program dopłat dla rolników za zboże - poinformował w środę minister rolnictwa Robert Telus w Radiu Zet. Szykujemy ten program, by jak najwięcej rolników sprzedało zboże - dodał.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zapytany został w Radiu Zet o to, kiedy do rolników popłynął pierwsze dopłaty za zboże.

"Chciałbym, żeby na najbliższej Radzie Ministrów, a może nawet i wcześniej, ale we wtorek, program był przygotowany. Zrobię wszystko, by ci, którzy od 15 kwietnia, od momentu zatrzymania tranzytu i sprzedaży, (...) sprzedali zboże, mieli pokryte koszty" - powiedział Telus.

Jak dodał, program ten jest przygotowywany, "by jak najwięcej rolników sprzedało zboże, bo eksporterzy powiedzieli jedną rzecz - nie mamy problemów z logistyką, tylko mamy problem z tym, że polscy rolnicy nie chcą sprzedać zboża, bo jest za tanie".

Rząd chce przedłużyć pomoc rolnikom przy skupie zboża, składowanego w silosach i magazynach. Telus w tym tygodniu mówił, że chodzi o minimalną cenę 1400 zł w przypadku pszenicy.

"Szukamy takich rozwiązań, żeby UE zauważyła, że trzeba regulacji, narzędzi, które pozwolą na to, żeby produkty ukraińskie nie zostawały w Polsce, tylko jechały w głąb Europy" - wskazał w środę.

We wtorek zakończyły się rozmowy między Polską a Ukrainą ws. transportu zboża przez nasz kraj. Robert Telus poinformował, że w tranzycie zboża z Ukrainy zostanie wprowadzony system monitorowania SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Resort rolnictwa zapowiedział, że przez pewien czas tranzyt produktów rolnych z Ukrainy będzie odbywał się pod konwojem. Ponadto, transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą z elektronicznymi plombami z GPS. Zapowiedział też, że do lipca, cała nadwyżka zbóż, czyli ok. 4 mln ton - wyjedzie z Polski, by zrobić miejsce dla zbóż z nowych żniw.

