R. Telus: niepokoi nas, że zakaz przywozu zbóż z Ukrainy obowiązuje do 15 września

Państwa przygraniczne niepokoi, że Komisja Europejska przyjęła zakaz przywozu do nich zbóż z Ukrainy do 15 września - przekazał w środę minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że niepokojące jest również to, że KE nie wypłaciła do tej pory 100 mln euro dla państw przyfrontowych.

Szef resortu rolnictwa w środę brał udział w spotkaniu przedstawicieli tzw. krajów przyfrontowych (Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Węgry). Tematem spotkania - jak przekazało MRiRW - było sytuacja kryzysowa na rynkach rolnych w tych pięciu państwach w kontekście nadmiernego importu towarów z Ukrainy.

Relacjonując spotkanie, minister Telus poinformował o zaniepokojeniu państw przyfrontowych tym, że Komisja Europejska przyjęła zakaz wwozu zbóż ukraińskich do tych państw do 15 września. Jak dodał, Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry są również zaniepokojone tym, iż do dziś KE nie podjęła decyzji o wypłacie 100 mln euro wsparcia dla pięciu krajów członkowskich.

"Wszystkie kraje powiedziały jednoznacznie, że tak na prawdę chodzi tu o solidarność europejską; to, że Komisja próbuje tę sprawę przedłużyć, nie podejmuje decyzji, wszystkich nas niepokoi (...). Komisja Europejska stoi teraz przed wielkim wyzwaniem albo egzaminem solidarności europejskiej" - stwierdził szef MRiRW.

Telus dodał, że przedstawiciele państw przyfrontowych wyrażają zadowolenie, że powstała specjalna platforma koordynacyjna, w której znajdują się przedstawiciele KE, państw przygranicznych, Ukrainy oraz Mołdawii. Wyjaśnił, że zadaniem platformy jest wypracowanie m.in. narzędzi dotyczących transportu produktów z Ukrainy.

