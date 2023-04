R. Telus: przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika

Przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika - zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas sobotniej konwencji PiS. Jak mówił będzie to rolnicza tarcza antywojenna, tarcza dla polskiego rolnika.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki odbywa się konwencja PiS "Dla Polskiej Wsi" ws. rolnictwa.

"Mamy konkrety dla polskiej wsi, które będziemy wprowadzać. Jest jeszcze wiele ustaw, które mamy przygotowane" - powiedział. Wymienił m.in. budowę silosów bez pozwolenia.

"Będzie pakiet ustaw, które wprowadzimy na jednym z posiedzeń Sejmu, które będą dotyczyć polskiego rolnika. To duży pakiet ustaw" - zapowiedział.

"Na spotkaniu z protestującymi usłyszałem, że tarczę antykryzysową dostali przedsiębiorcy, nie dostali rolnicy" - mówił Telus. "Dziś chcę powiedzieć jasno, to co ogłaszamy, to co zapowiedział premier, to jest rolnicza tarcza antywojenna, to jest tarcza dla polskiego rolnika" - podkreślił.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl