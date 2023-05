R. Telus przypomina: dopłaty do zboża tylko do 30 czerwca - zachęca rolników do jego sprzedaży

Rolnicy jeszcze liczą na to, że jeszcze miesiąc i zboże zdrożeje; zachęcam, by rolnicy sprzedawali zboże, by skorzystali z dopłaty, która jest tylko do 30 czerwca - powiedział w piątek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w Programie 1 Polskiego Radia.

Telus przekazał, że w piątek o godz. 10.30 u premiera zbiera się sztab. "Będziemy też rozmawiać z ministrem Andrzejem Adamczykiem" - mówił. Jak tłumaczył, o kwestie logistyczne, np. wywóz zboża przez polskie porty, transport.

"Mamy w tej chwili dosyć dobre informacje, bo ponad 40 proc. zboża zostało wywiezione (...)od polskich rolników" - powiedział minister rolnictwa. Jak dodał, "to jest chyba jedna z lepszych informacji, że tutaj to zboże wyjeżdża".

"Chcemy dalej namawiać rolników do tego, żeby sprzedawali swoje zboże, żeby opróżniali swoje magazyny, silosy" - powiedział.

Pytany, ile jeszcze jest w Polsce zboża do wywiezienia, odparł: "Z naszych wyliczeń wynika, ale to są szacunki, bo nie mamy dokładnych wyliczeń, że u polskiego rolnika w tej chwili jest ok. 2 do 2,5 mln ton zboża. Gdybyśmy z tego wywieźli 1,5 mln, to już by było dobrze, bo zawsze rolnik zostawia sobie zapas" - powiedział.

Jego zdaniem to technicznie możliwe. "Miesięcznie maksymalny wywóz przez same porty to jest ok. 1 mln ton. W tej chwili wywozimy 750 tys. ton miesięcznie. Także tu jeszcze mamy rezerwy" - powiedział.

Zdaniem ministra rolnictwa największym problemem jest to, że jeszcze niechętnie rolnicy sprzedają swoje zboże. "Rolnicy jeszcze liczą na to, że jeszcze miesiąc i zdrożeje i że może cena będzie wyższa (...) Zachęcam, żeby rolnicy sprzedawali zboże, żeby skorzystali z tej dopłaty, bo ta dopłata jest do 30 czerwca tylko" - powiedział.

Poinformował, że rozporządzenia, które ostatnio przyjęła Rada Ministrów przyjęła muszą być jeszcze notyfikowane przez KE. "Muszę przyznać, że teraz KE dosyć szybko notyfikuje nam te nasze rozporządzenia" - powiedział.

Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

