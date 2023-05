R. Telus: rolnik, który sprzeda zboże hodowcy, uprawniony do dopłaty

Każdy rolnik, który sprzeda zboże hodowcy drobiu czy trzody chlewnej, ma również dopłatę do zboża - podkreślił w poniedziałek minister rolnictwa Robert Telus, prostując nieprawdziwe informacje w tej sprawie.

Media rolnicze, m.in. Tygodnik Poradnik Rolniczy, podawały, że hodowcy drobiu i trzody chlewnej przez dopłaty do zbóż mają problemy z zakupem ziarna i nasion na paszę dla swojego inwentarza, bo ARiMR nie uznaje ich za podmioty skupujące zboże. W związku z tym rolnicy nie chcą sprzedawać im swoich plonów - pisał TPR.

Podczas poniedziałkowego briefingu minister rolnictwa Robert Telus sprostował: "każdy rolnik, który sprzeda zboże hodowcy drobiu czy trzody chlewnej, ma również dopłatę do zboża".

Szef MRiRW przypomniał też o projektach ustaw, którymi Sejm zajmie się na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu. Pierwszy z nich - rządowy projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa - zakłada powołanie funduszu gwarancyjnego wypłacającego rekompensaty producentom rolnym, którzy nie dostali zapłaty za produkty rolne od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych.

Jak wyjaśnił Telus, dzięki powołaniu FOR rolnik otrzyma zapłatę za produkt, a z nieuczciwym przedsiębiorcą będzie się sądził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. "Fundusz będzie składał się z dwóch pozycji. Pierwsza jest z budżetu państwa. To jest 150 mln zł. Druga jest od podmiotów skupujących produkty rolne w wysokości 0,125 proc." - powiedział minister.

Kolejny projekt, który będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, to projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Trzecia ustawa - dodał - dotyczy budowy silosów. "Zależy nam, by silosy były budowane w jak największych ilościach. Silosy naziemne o pojemności do 250 m sześc. będą na zgłoszenie. Tam jest zapis, że nie mogą być wyższe niż 15 m. Również na zgłoszenie będą budynki gospodarcze, wiaty o prostej konstrukcji, o powierzchni do 300 m kw." - powiedział Telus.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl