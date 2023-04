R. Telus: wznawiamy kontrolę umowy zawartej pomiędzy KOWR z jedną ze spółek

Minister rolnictwa zapowiedział w czwartek kontrolę umowy, na podstawie której KOWR wydzierżawił ziemię jednej ze spółek z zagranicznym kapitałem. Kontrola ma potrwać około tygodnia. Przeciwko tej umowie, od końca lutego przed siedzibą KOWR w Szczecinie, trwa protest rolników.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Podjąłem decyzję, że wznawiamy kontrolę tej umowy zawartej w KOWR. Jeśli będą podstawy, żeby unieważnić tę umowę, będziemy szli w stronę unieważnienia" - powiedział w czwartek w Szczecinie minister rolnictwa Robert Telus.

Protest przed siedzibą KOWR w Szczecinie zorganizował Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji Rolniczych oraz rolnicy z powiatu gryfińskiego. Spór dotyczy wydzierżawiania ziemi spółce z zagranicznym kapitałem. W spisanych i przekazywanych podczas protestów postulatach podkreślali m.in. że żądają "natychmiastowego zerwania umowy ze spółką PRP Babinek, powrotu gruntów do zasobów Skarbu Państwa i rozdysponowania tych gruntów między rolników indywidualnych". Jak mówił PAP współorganizator protestu Przemysław Toporek, rolnicy poprzez protest "chcą zwrócić uwagę na problem nierównego traktowana między rolnikami polskimi a zagranicznymi".

"Zwracamy się o przeprowadzenie kontroli tej umowy przez Najwyższą Izbę Kontroli, żebyśmy byli pewni, czy ta umowa jest zgodnie zawarta z przepisami" - przekazał w czwartek szef resortu rolnictwa.

Minister przekazał też, że protestujący mają zastrzeżenia, co do metod przedłużenia umów i zarządzenia, które wydał KOWR. "Wracamy do zarządzenia 105, to jest zarządzenie wcześniejsze - bardziej przyjezdne dla dzierżawców" - zaznaczył Robert Telus.

Zapowiedział, że po przeprowadzeniu kontroli odbędzie się kolejne spotkanie z protestującymi rolnikami oraz zostanie podjęta decyzja, co do dalszych działań.

Według ministra kontrola powinna potrwać około tygodnia. "Ważne jest, żeby ta kontrola była dobrze przeprowadzona, żebyśmy nie podejmowali pochopnych decyzji i byli pewni tego co robimy" - podkreślił Telus.

Rolnicy, którzy spotkali się w czwartek z szefem MRiRW przekazali, że nie zawieszają protestu. "Czekamy na kontrolę, będziemy patrzeć jak będzie ona przebiegała. Jeżeli te decyzje w najbliższych dniach się spełnią, to protestujący podejmą decyzję o swoim zachowaniu" - powiedział prezes Kółek Rolniczych Władysław Serafin.

Protest przed siedzibą KOWR w Szczecinie trwa od 27 lutego br. W jego rolnicy zorganizowali m.in. przejazd traktorami przez centrum Szczecina.

Czy jesteśmy w najgorszym momencie dla gospodarki i będzie tylko lepiej? Rozmawiamy z prezesem PFR, prawą ręką Mateusza Morawieckiego

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl