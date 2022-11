Rabenda dla "Rz": Już 600 gmin podpisało umowy na węgiel

Już 600 gmin podpisało umowy na węgiel; od stycznia do listopada br. spółki Skarbu Państwa sprowadziły do Polski 10 mln ton węgla – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

Zapytany ile gmin ma już podpisane umowy na dostawy węgla, Rabenda zaznaczył, że "to się zmienia z dnia na dzień" i że "pod koniec zeszłego tygodnia było prawie 600 takich gmin".

"Myślę, że w tym tygodniu liczba ta będzie dynamicznie wzrastać. Na zawarcie czeka bowiem kolejne 600-700 gmin, które są na zaawansowanym etapie. Wszystkie dostały już projekty umów. Z każdym dniem umów będzie więc przybywać" - powiedział.

"W tej chwili w praktyce węgiel pojawia się na gminnych składach mniej więcej dwa- trzy dni po podpisaniu umowy przez gminę. Największym wyzwaniem jest teraz podpisywanie samych dokumentów. To ten moment, gdy węgiel może fizycznie ruszyć do danej gminy" - powiedział.

Pytany, dlaczego nie podpisano jeszcze umów z pozostałymi samorządami, wiceminister przyznał, że "mimo wielu informacji, spotkań oraz wielu innych działań cały czas są jeszcze samorządy, które mają pytania".

"Staramy się rozwiewać te wątpliwości, ale to zabiera czas. Tempo podpisywania umów wskazuje jednak, że robimy to skutecznie. 21 listopada we wszystkich 16 urzędach wojewódzkich zaplanowane mamy spotkania z samorządami. Te spotkania mają pomóc w rozwiązaniu kwestii technicznych" - powiedział

Wiceminister został też zapytany, ile w tym roku spółki Skarbu Państwa sprowadziły węgla do Polski. "Od stycznia do listopada br. jest to już ok. 10 mln ton węgla" - poinformował. "To oczywiście węgiel niesortowany, który należy przesiać. W zależności od jego jakości do odbiorców indywidualnych może trafić ok. 30 proc. Reszta zostanie wykorzystana w energetyce i ciepłownictwie. (...) Polskie kopalnie sprzedały do listopada ok. 3 mln ton odbiorcom indywidualnym" - dodał.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl