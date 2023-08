Racibórz: Umowa ws. rządowej dotacji do północno-zachodniej obwodnicy miasta

Umowę ws. 72 mln zł rządowej dotacji do budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza podpisał w środę w tym mieście wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Czterokilometrowe połączenie, które da nowy przebieg fragmentowi drogi wojewódzkiej nr 416, ma powstawać w latach 2025-27.

Przygotowywana, szacowana na 120 mln zł obwodnica północno-zachodnia Raciborza o długości 4 km, ma połączyć miejscowości Rudnik na drodze krajowej nr 45 i Żerdziny na drodze wojewódzkiej nr 416.

W grudniu 2021 br. samorząd Raciborza otrzymał zapewnienie dotacji do tego przedsięwzięcia z puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na projekty zakładające budowę obwodnic miast w ciągu dróg wojewódzkich. Ponieważ Racibórz nie jest miastem na prawach powiatu, inwestorem będzie samorząd woj. śląskiego, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wiceminister Weber nawiązał w środę do określonego przez ZDW harmonogramu inwestycji, zgodnie z którym opracowanie dokumentacji przedprojektowej planowane jest na okres od III kw. 2023 r. do III kw. 2025 r. (z decyzją środowiskową w I kw. 2024 r. i zgodą na realizację w IV kw. 2024 r.), a realizacja robót budowlanych - na czas od IV kw. 2025 r. do IV kw. 2027 r. "Kibicujemy, żeby ten harmonogram został spełniony" - podkreślił wiceminister.

Nawiązał też do odbytej tego dnia dyskusji z samorządowcami powiatu raciborskiego nt. lokalnych potrzeb inwestycyjnych. Zapewnił, że MI stara się wykorzystywać tego typu informacje, m.in. pracując nad rozwojem rządowych programów inwestycyjnych. Wskazał m.in., że z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-23 powiat raciborski pozyskał 33 mln zł, a gminy z tego powiatu - 20 mln zł.

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy akcentował, że o obwodnicy północno-zachodniej raciborzanie marzą od dawna. Jak przyznał, oddana do użytku w ub. roku obwodnica wschodnia "jakoś nam pomaga".

"Jednak od strony zachodniej zdecydowanie potrzeba rozładowania ruchu, szczególnie ze względu na sąsiedztwo wielkiego zakładu przemysłowego i tych 12 tys. pracowników, którzy tam dojeżdżają, a także całego ruchu ciężkiego, który wiąże się z przywiezieniem i wywiezieniem produkcji tego zakładu" - wskazał Polowy, nawiązując do kompleksu fabryk Eko-Okna w podraciborskiej gminie Pietrowice.

"No i mamy to: mamy ten odcinek północno-zachodni, który niewątpliwie wpłynie na udrożnienie ruchu w tamtej części Raciborza, gdzie droga krajowa 45 krzyżuje się z drogą wojewódzką 416 i rzeczywiście jest to taki węzeł, który powoduje, że cierpimy wszyscy. Pojawiają się realne pieniądze i jest też to efekt współpracy na poziomie rządu i samorządu" - ocenił prezydent Raciborza.

W środowej uroczystości podpisania umowy w Raciborzu uczestniczyli też m.in. związani z tym miastem wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, a także okoliczni parlamentarzyści PiS: posłowie Adam Gawęda, Grzegorz Matusiak, Bolesław Piecha oraz senator Ewa Gawęda.

Wiceszef MI poinformował, że podpisana przez niego umowa ws. północno-zachodniej obwodnicy Raciborza zostanie teraz przekazana zarządowi woj. śląskiego, który będzie jej drugą stroną.

Jak wynika z informacji katowickiego ZDW, planowana jednojezdniowa północno-zachodnia obwodnica Raciborza będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze o rozproszonej zabudowie. Rozpocznie się przy skrzyżowaniu DW935 i DK45 w Rudniku, a zakończy włączeniem do DW 416 obok Żerdzin (na odcinku między skrzyżowaniem DW417 z DW 416, a obszarem zabudowanym miasta Racibórz).

Obecnie trwa przygotowywanie inwestycji - katowicki ZDW jest na etapie zamawiania dokumentacji przedprojektowej. Według aktualnych informacji oferty w przetargu na opracowanie studium korytarzowego inwestycji, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem oraz koncepcji programowej mają zostać otwarte 28 sierpnia br.

Nowa droga będzie przedłużeniem udostępnionej w ub. roku wschodniej obwodnicy Raciborza o długości 7,7 km. Wschodnia obwodnica to tzw. etapy 4. i 5. planowanego połączenia Raciborza i Rybnika - w ramach powstającej drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna. Wszystkie planowane etapy liczą 25 km. Między obwodnicą Raciborza a Rybnikiem, gdzie Droga Regionalna w nowym kształcie obecnie się kończy, leżą jeszcze miejscowości: Kornowac, Gaszowice, Lyski oraz Rydułtowy.

Cała droga regionalna Racibórz-Pszczyna ma być częściowo zmodernizowaną, a częściowo nowobudowaną trasą o długości ok. 60 km. W zakończonych już lub trwających inwestycjach obejmujących jej odcinki uczestniczą gminy, powiaty i samorząd woj. śląskiego.

