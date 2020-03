Rada Bezpieczeństwa Narodowego o tarczy antykryzysowej. "Ciężko było rozmawiać o konkretach"

W poniedziałek o kształcie tarczy antykryzysowej dyskutowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Dobra wiadomość; były to jedne z nielicznych rozmów przedstawicieli rządu i opozycji w ostatnich latach. Zła wiadomość: konkretów jak na lekarstwo.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego była forum wymiany poglądów w sprawie tarczy antykryzysowej między rządem a opozycją.

Prezydent zapowiedział, że pakietem pomocowym powinni zostać objęci również rolnicy, ma też powstać ponadpartyjny zespół pracujący nad ustawą.

Opozycja powtórzyła wcześniejsze postulaty dotyczące rozszerzenia programu (m.in większych dopłat do wynagrodzeń, czy większej skali zwolnień z ZUS), ale narzekała, że brak pisemnego projektu regulacji utrudniał konkretną rozmowę

– Jesteśmy gotowi do rozmów, ale i po stronie rządzących musi być odrzucenie pokusy zawłaszczania pomysłów i przedstawiania ich jako swoje – mówił lider ludowców. W końcu jednak uznał, że uwzględnienie tego rozwiązanie jest korzystne niezależnie od tego, kto je zgłaszał. - Presja ma sens – napisał na Twitterze.



Innych konkretów raczej trudno się dopatrzeć. – Ciężko było rozmawiać o konkretach, skoro przedstawiciele opozycji nie mieli szans zapoznać się z projektem, nad którym mieli dyskutować. Nie ma go stronach sejmowych, nie ma na stronach Rządowego Centrum Legislacji, nie dostaliśmy go przed spotkaniem, znamy go jedynie z przekazów medialnych – powiedział WNP.PL Jakub Kulesza, lider Konfederacji. – To trochę tak, jakbym zaprosił premiera na dyskusję o mojej książce, której bym nie dał do przeczytania, a jedynie streszczenie – twierdził polityk Konfederacji. – W tej sytuacji trudno rozmawiać o szczegółowych rozwiązaniach i zgłaszać uwagi techniczne – dodał.