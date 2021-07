Rada Miejska w Łodzi zaakceptowała wydatki gminy w ramach Polskiego Ładu

Podczas środowej nadzwyczajnej sesji rady miasta, łódzcy samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się za przeznaczeniem prawie 11 mln zł na wybrane przez mieszkańców inwestycje drogowe związane z Polskim Ładem.

Radni jednogłośnie zaakceptowali projekt zagwarantowania tzw. wkładu własnego Łodzi, czyli ok. 5 proc. wartości wytypowanych przez łodzian inwestycji drogowych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Rada zgodziła się na to, że w budżecie miasta zostanie zarezerwowana kwota 10,7 mln zł na modernizację ulic Biegańskiego, Pomorskiej i Szczecińskiej w Łodzi. 95 proc. nakładów na ten cel będzie pochodzić z pieniędzy przeznaczonych na realizację Polskiego Ładu.

Przewodniczący łódzkiej rady miejskiej Marcin Gołaszewski z KO powiedział PAP, że bardzo cieszy go to, iż radni byli jednomyślni w tej sprawie. "Ja trzymam za słowo przewodniczącego klubu PiS Radosława Marca, że te pieniądze dla Łodzi znajdą się w rządowym programie. Jeżeli się jednak nie znajdą, to za to będzie odpowiadało politycznie PiS" - podkreślił Gołaszewski.

"Na szczęście wszyscy głosowaliśmy za poparciem idei Polskiego Ładu w samorządzie, czyli za przekazaniem sporych pieniędzy na inwestycje w Łodzi. To miliony złotych" - powiedział PAP przewodniczący klubu radnych PiS Radosław Marzec. "Mam tylko nadzieję, że nie będzie tak, jak z Funduszem Inwestycji Lokalnych, gdzie miasto Łódź dostało 100 mln zł, a wykorzystano tylko połowę" - dodał.

