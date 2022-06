Rada Ministrów ma się zająć projektem noweli o gospodarce nieruchomościami

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma się zająć projektem noweli o gospodarce nieruchomościami; główny cel zmian to likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania w każdym przypadku z wartością rynkową nieruchomości. Rozwiązania mają być stosowane przy nabywaniu nieruchomości pod budowę CPK.

We wtorkowym porządku obrad Rady Ministrów przewidziany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, którym jest Marcin Horała.

"Projektowane rozwiązania dla ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości będą podlegały zastosowaniu do umownego nabywania nieruchomości na potrzeby budowy Zasobu nieruchomości CPK" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektowanej noweli.

Jak wskazano w OSR, projekt ma na celu zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami (oraz szereg zmian dostosowawczych w specustawach).

"Główny cel zmian to likwidacja zasady korzyści i powiązanie odszkodowania w każdym przypadku z wartością rynkową nieruchomości. Do takiej wartości w każdym przypadku dodawany będzie bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czynności prawnych itd. - dotychczas nie refundowanych. Bonus pieniężny jest również swoistym wynagrodzeniem za sam fakt przymusowego przejęcia własności nieruchomości" - napisano.

Bonus wyniesie bazowo 10 proc. wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 20 proc. dotyczyć będzie wartości obiektów budowlanych na nieruchomości oraz wartości lokalu.

"Aby zapewnić słuszny charakter odszkodowania przewidziano dodatkowo dwa zabezpieczenia dla osób wywłaszczanych. Po pierwsze, przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż pokryty odszkodowaniem" - czytamy. Jak dodano, będzie mógł z niego skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody, nierekompensowane odszkodowaniem.

"Po drugie, jeżeli wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, przysługiwać będzie zwiększenie odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (czasem może to być nawet 100 proc. zwiększenia wysokości odszkodowania) - zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość" - wskazano. W zakresie tego bonusu przyjęto kryterium zameldowania na pobyt stały w okresie co najmniej 1 roku jako podstawę stwierdzenia zamieszkania, dodatkowo ograniczono je podmiotowo do osób bliskich właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu).

Zdaniem autorów zmian projekt przewiduje rozwiązania zabezpieczające interesy wywłaszczanych przedsiębiorców, w postaci zwiększenia wysokości odszkodowania oraz dodatkowego roszczenia cywilnoprawnego ponad wysokość odszkodowania, w przypadku szkody rzeczywistej wywołanej wywłaszczeniem.

Ponadto projekt przewiduje rozwiązania zabezpieczające interesy także rodzin - w przypadku wywłaszczenia nieruchomości faktycznie zamieszkałych przewiduje dodatkowe rozwiązania dostosowujące wysokość odszkodowania do możliwości odtworzenia sytuacji mieszkaniowej w innym miejscu.

W projekcie noweli zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem niektórych przepisów, które wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

