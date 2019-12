Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Przewidziano w nim rozwiązania ograniczające ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, m.in. obcych wirusów, bakterii, grzybów, czy szkodników, które atakują rośliny.

"Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przewidziano rozwiązania ograniczające ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, tj. m.in. obcych wirusów, bakterii, grzybów, czy szkodników, które atakują rośliny" - poinformował w komunikacie CIR.

Jak dodano, zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń Unii Europejskiej.

W komunikacie wskazano, że ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego.

"Agrofagi niszczą m.in. plony, ale powodują także straty w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi koszty produkcji. Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć także negatywny wpływ na eksport płodów rolnych. Przykładem może być występująca w Polsce bakteria atakująca ziemniaki, co ogranicza możliwości ich wysyłania do Unii Europejskiej" - czytamy.

CIR tłumaczy, że w ostatnich dekadach w Europie odnotowano przypadki wystąpienia nowych agrofagów, co uzasadnia wzmocnienie dotychczasowych przepisów dotyczących importu. "Przykładem może być nowa dla Europy bakteria, która zagraża ponad 300 gatunkom roślin. Najczęściej porażane przez nią gatunki roślin o znaczeniu gospodarczym dla Polski, to winorośl i brzoskwinia, a także śliwa domowa, wiśnia czy czereśnia.

Zgodnie z projektem zadania związane ze zdrowiem roślin będą wykonywane, tak jak do tej pory, przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole dotyczące spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu unijnym, jak również kontrole występowania agrofagów - będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Ponadto, wojewódzki inspektor będzie także wydawał, jak obecnie, decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania tzw. agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania.

Nowością będzie możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów, co powinno ułatwić eksport towarów do państw trzecich (pozą Unią Europejską). "Obszar wolny od określonego agrofaga będzie ustanawiał wojewoda. Ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takim obszarze będą natomiast wynikały z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi" - napisano.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie przestanie obowiązywać ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.