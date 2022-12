Rada Ministrów przyjęła Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) - poinformowała we wtorkowym komunikacie KPRM. Do 2033 r. rząd przeznaczy na program ponad 290 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

Program zakłada budowę nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych o długości ok. 2,5 tys. km oraz dokończenie trwających inwestycji.

Kancelaria podała, że w ramach Programu będą realizowane m.in. budowa brakujących elementów drogowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), w tym dobudowa dodatkowych pasów ruchu oraz jezdni na istniejących autostradach i drogach ekspresowych m.in. poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą, budowa obwodnic na drogach krajowych - m.in. Radomska, Łochowa, Zabierzowa. Realizowana będzie również przebudowa wybranych odcinków dróg krajowych - m.in. DK25 odc. Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin, DK75 odc. Brzesko - Nowy Sącz, DK 94 oraz DK36 odc. Wrocław - Lubin - podano.

Wskazano, że budowana będzie spójna sieć dróg krajowych, która zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Wzmocniona będzie efektywność transportu drogowego - skróci się średni czas przejazdu oraz poprawi się dostępność komunikacyjna miast i regionów.

Jak dodano, wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego - zredukowana zostanie liczba wypadków i ich ofiar.

Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na inwestycje wyniosą ok. 294,5 mld zł do 2033 r. - podkreślono.

Przypomniano, że od 2015 r. udostępniliśmy kierowcom prawie 1,6 tys. km dróg ekspresowych, przeszło 230 km autostrad oraz prawie 210 km nowych obwodnic, w ciągu dróg krajowych klasy GP (droga główna przyspieszona). W sumie, w ciągu ostatnich 7 lat przybyło w Polsce ponad 2 tys. dobrze utrzymanych i nowoczesnych dróg.

