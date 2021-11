Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę ws. przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.

Napisano, że projekt Umowy Partnerstwa, przedłożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej, określa kontekst strategiczny wykorzystania funduszy europejskich w latach 2021-2027. Dokument - jak czytamy - wskazuje na oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe, a także zawiera propozycję podziału środków polityki spójności między programy w przyszłej perspektywie finansowej. Zaznaczono, że projekt Umowy Partnerstwa stanowi mandat negocjacyjny w procesie uzgodnienia z Komisją Europejską.

W ramach Umowy Partnerstwa Polska ma do dyspozycji 76 mld euro, z czego 72,2 mld euro dotyczy tradycyjnych funduszy Polityki Spójności, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Pozostałe 3,8 mld euro pochodzi z nowego funduszu stworzonego dla celów łagodzenia negatywnych skutków transformacji energetycznej, tj. przechodzenia z gospodarki opartej na konwencjonalnych źródłach energii na gospodarkę opartą na źródłach odnawialnych. Jest to - jak wskazano - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Napisano, że Umowę Partnerstwa będą realizować programy zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Zachowany został przy tym dotychczasowy podział alokacji na poziom krajowy i regionalny. Oznacza to, że 60 proc. środków będzie wdrażanych na poziomie krajowym, natomiast 40 proc. w programach regionalnych.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów dokument zostanie przekazany oficjalnie Komisji Europejskiej, z którą Polska rozpocznie formalne negocjacje.

