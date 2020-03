Rada Ministrów: zakaz ruchu lotniczego na terytorium Polski do 11 kwietnia

We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski. Zakaz obejmuje loty pasażerskie z wyjątkiem lotów przewożonych obywateli polskich powracających do kraju. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca. Będzie obowiązywać do 11 kwietnia 2020 r.

Zakaz nie dotyczy samolotów przewożących obywateli polskich powracających do kraju.

Rozporządzenie nie obejmuje również krajowych połączeń cargo i pocztowych, czarterowych wykonywanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów, w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego, ze statusem HEAD.