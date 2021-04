Rada nadzorcza JSW wznowi posiedzenie 4 maja

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), która w miniony poniedziałek przesłuchiwała kandydatów na stanowiska wiceprezesów spółki, wznowi posiedzenie 4 maja - poinformowała w środę PAP przewodnicząca Rady, prof. Halina Buk.

JSW szuka trzech wiceprezesów: ds. ekonomicznych, ds. handlu oraz ds. technicznych i operacyjnych. Miniony poniedziałek był wskazanym w ogłoszeniu o konkursie terminem rozmów z kandydatami, których na wszystkie trzy stanowiska zgłosiło się jedenastu.

Po poniedziałkowych przesłuchaniach JSW nie opublikowała komunikatu o wyborze wiceprezesów. Jak w środę poinformowała PAP szefowa Rady, w posiedzeniu ogłoszono przerwę do 4 maja. Co najmniej do tego dnia nie będzie wiadomo, kto obejmie wakujące stanowiska w zarządzie jastrzębskiej spółki.

Do rozmów kwalifikacyjnych w konkursie na stanowiska zastępców prezesa spółki ds. handlu oraz ds. ekonomicznych dopuszczono po czterech kandydatów, a na stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych - trzech. Do rozmów nie dopuszczono natomiast dwóch kandydatów, którzy nie spełnili konkursowych wymogów formalnych.

Pod koniec marca rada nadzorcza JSW odwołała ze stanowisk - bez podania przyczyn - dwóch dotychczasowych wiceprezesów: odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczne Radosława Załozińskiego oraz wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych Artura Dyczkę.

Opublikowane 1 kwietnia ogłoszenie o postępowaniach kwalifikacyjnych dotyczy także - oprócz następców dwóch odwołanych ostatnio wiceprezesów - także wiceprezesa ds. handlu; na tym stanowisku w zarządzie JSW był dotąd wakat, a sprawy handlowe nadzorował bezpośrednio prezes JSW.

Od początku marca na czele zarządu JSW stoi Barbara Piontek, która obecnie - po odwołaniu wiceprezesa Załozińskiego - zajmuje się także sprawami ekonomicznymi oraz odpowiada za handel. W zarządzie JSW jest również wiceprezes ds. rozwoju Tomasz Duda (obecnie pełniący także obowiązki wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych) oraz wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków, wybrany do zarządu JSW przez ponad 22-tysięczną załogę firmy.

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest wiodącym europejskim producentem węgla koksowego i koksu. W ubiegłym, kryzysowym dla spółki roku, kopalnie JSW wydobyły 14,4 mln ton węgla, z czego 77 proc. stanowił węgiel koksowy - spółka deklaruje zwiększanie udziału tego typu węgla w całkowitej produkcji. Koksownie Grupy JSW wytworzyły w 2020 r. 3,3 mln ton koksu. Ceny węgla i koksu spadły rok do roku o blisko jedną trzecią, co poskutkowało zmniejszeniem przychodów Grupy o ponad 19 proc. Grupa JSW zamknęła miniony rok stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł. W tym roku spółka liczy na ożywienie rynkowe i poprawę wyników.

