Rada obniżyła większość stóp procentowych - banki czują sie zagrożone

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w czwartek większość stóp procentowych, w tym główną stopę, tzw. referencyjną, do poziomu 0,10 proc. z 0,50 proc. - wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. Rynek nie spodziewał się zmian stóp. - Rośnie zagrożenie dla stabilności sektora bankowego - uważa Główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

NBP poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu ustaliła stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10 proc. w skali rocznej. Dotychczas stopa ta wynosiła 0,50 proc.

Ponadto, RPP zdecydowała o obniżeniu stopy lombardowej do poziomu 0,50 proc. w skali rocznej (z poziomu 1,0 proc.); stopy redyskontowej weksli do poziomu 0,11 proc. w skali rocznej (z 0,55 proc.) oraz stopy dyskontowej weksli do poziomu 0,12 proc. w skali rocznej (z poziomu 0,60 proc.).

Natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,00 proc. w skali rocznej.

"Uchwała RPP wchodzi w życie 29 maja 2020 r. Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana dziś, 28 maja 2020 o godz. 16.00 na stronie NBP.pl" - napisano w komunikacie.

Rośnie zagrożenie dla stabilności sektora bankowego

"Czwartkowym cięciem Rada Polityki Pieniężnej weszła w obszar, w którym rosną negatywne efekty uboczne niskich stóp w postaci zagrożenia dla stabilności finansowej sektora bankowego" - uważa główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

"Naszym zdaniem tą obniżką Rada weszła w obszar, w którym rosną negatywne efekty uboczne niskich stóp w postaci zagrożenia dla stabilności finansowej sektora bankowego. Również doświadczenia innych krajów pokazują, że gdy stopy zbliżają się do zera dostępność kredytu zaczyna się pogarszać, a nie poprawiać" - napisał w komentarzu po decyzji RPP ekonomista.



"Dzisiejsze cięcie oznacza, że przeważył argument kursowy. Złoty silnie zyskał w ostatnim czasie. Można zakładać, że RPP przyjęła węgierskie podejście sprzed paru lat. Tamtejszy bank centralny obniżył stopy do takiego poziomu i zwiększał swój bilans, prowadząc różne programy luzowania niestandardowego. Z jednej strony miały one na celu ożywienie kredytu dla MŚP i zapewnienie krajowego finansowania deficytu budżetowego, a z drugiej celowały w utrzymywanie słabego forinta, aby wspomóc węgierską gospodarkę, która mocno traciła konkurencyjność" - dodał.



Zdaniem Beneckiego, złoty może się osłabiać. "Złoty może nieco stracić, bo w ostatnich dniach wykonał bardzo duże umocnienie, a rynek przestał wyceniać dalsze luzowanie po stronie stóp, więc możliwa jest niewielka realizacja zysków po tak dużym ruchu" - napisał.

"Możemy mieć wątpliwości co do przewidywalności RPP, ale kierunek zmian stóp jest spójny z europejskimi trendami i adekwatny do sytuacji - ze spuchniętych długów publicznych szybciej wychodzi się mając zerowe stopy procentowe" - napisali na Twitterze ekonomiści Pekao.

Giełda zareagowała natychmiast

Czwartkowa nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych jest w ocenie analityków bardzo negatywną informacją dla banków, które nie mają już miejsca na dalsze redukowanie stawek w segmencie depozytów. Analitycy mówią też o zagrożeniu dla stabilności finansowej sektora.