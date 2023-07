Rada Polityki Pieniężnej dąży do obniżenia stóp procentowych przed wyborami

Prezes NBP sygnalizuje obniżki stóp procentowych, ale ekonomiści nie widzą dla nich uzasadnienia. Część uważa, że Rada Polityki Pieniężnej dąży do obniżenia stóp przed wyborami.

Rada Polityki Pieniężnej przed końcem tego roku obniży stopę referencyjną NBP o co najmniej 0,5 pkt proc.

Tego spodziewa się 81 proc. spośród 42 ekonomistów. Stabilizacja stóp na obecnym poziomie (6,75 proc.) uchodzi za zupełnie nieprawdopodobną - wynika z sondy "Rzeczpospolitej".

"Część obserwatorów mówi wprost: RPP dąży do obniżenia stóp przed wyborami" - zaznacza "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" podkreśla, że Rada Polityki Pieniężnej przed końcem tego roku obniży stopę referencyjną NBP o co najmniej 0,5 pkt proc. "Tego spodziewa się 81 proc. spośród 42 ekonomistów, którzy wzięli udział w sondzie "Rzeczpospolitej". Pozostali też spodziewają się obniżki, choć mniejszej. Stabilizacja stóp na obecnym poziomie (6,75 proc.) uchodzi za zupełnie nieprawdopodobną" - czytamy.

Gazeta zwraca uwagę, że oczekiwania ekonomistów, bazujące przede wszystkim na wypowiedziach prezesa NBP oraz większości innych członków RPP, kontrastują z ocenami tego, jaka polityka pieniężna byłaby właściwa w świetle dostępnych danych z gospodarki oraz prognoz. "Ledwie 10 proc. uczestników naszej sondy - ekonomistów z banków, think tanków oraz uczelni - uważa, że obniżka stóp procentowych w tym roku (o 0,25 lub 0,50 pkt proc.) byłaby optymalna. Ponad 45 proc. ankietowanych sądzi, że stopy powinny pozostać na obecnym poziomie, tyle samo uważa, że powinny być nawet wyższe" - podkreśla "Rz".

Głównym argumentem przeciwko łagodzeniu polityki pieniężnej jest projekcja inflacji

Dziennik wskazuje, że głównym argumentem przeciwko łagodzeniu polityki pieniężnej jest projekcja inflacji, tzn. prognozy Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP sporządzone przy założeniu, że stopy procentowe będą bez zmian. "Ostatnia projekcja, z lipca, nie daje większych szans na powrót inflacji do celu NBP (2,5 proc.) w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej niż poprzednia, z marca" - czytamy.

"Przy założeniu utrzymania stopy na poziomie 6,75 proc. inflacja dotyka górnej granicy (3,5 proc.) pasma dopuszczalnych odchyleń od celu na koniec 2025 r. To powinno skłaniać nie do obniżek stóp, ale do zaciskania polityki pieniężnej, najlepiej na drodze ograniczania portfela obligacji NBP - podkreśla w "Rz" główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

Część ekonomistów mówi wprost: RPP dąży do obniżenia stóp przed wyborami

Gazeta podkreśla, że sygnalizowana przez większość członków RPP gotowość do poluzowania polityki pieniężnej pomimo braku uzasadnienia dla takiej decyzji naraża Radę na zarzuty, że porzuciła swój główny cel.

"Sformułowana przez prezesa NBP przesłanka obniżki stóp (inflacja poniżej 10 proc. i pewność, że będzie dalej malała) potwierdza, że powrót inflacji do celu w średnim terminie nie jest obecnie celem nadrzędnym RPP. Przesłanka ta dopuszcza wspieranie polityki gospodarczej rządu poprzez obniżenie stóp procentowych nawet w warunkach podwyższonej inflacji i jej bardzo odległego powrotu do celu" - komentował dla dziennika ostatnie sygnały z Rady główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski.

"Część obserwatorów mówi wprost: RPP dąży do obniżenia stóp przed wyborami" - dodaje "Rz".

