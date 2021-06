Rada Polityki Pieniężnej nie przejmuje się inflacją. Ceny muszą rosnąć

Co do tego, że na środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie nastąpi podwyżka stóp procentowych panowała wśród ekonomistów zgoda. Część z nich oczekiwała jednak, że w komunikacie znajdzie się mniej lub bardziej zawoalowana zapowiedź zmiany nastawienia w polityce pieniężnej. Jeśli tak myśleli, to się zawiedli.

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych.

W komunikacie po posiedzeniu RPP zabrakło - wbrew oczekiwaniom części ekonomistów - zapowiedzi zmian polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach.

Z komunikatu można wywnioskować, ze stopy nie wzrosną co najmniej do końca roku.

Z opublikowanego po posiedzeniu Rady komunikatu nic takiego jednak nie wynika. Nie zawiera on praktycznie żadnych zmian (poza kosmetycznymi, np. uaktualnienie danych dotyczących inflacji) w stosunku do komunikatu po majowym posiedzeniu.

Co z inflacją?

Rady nie niepokoi najwyraźniej wysoka inflacja, która jest przez to ciało uznawana za zjawisko przejściowe (takie stanowisko prezentował również wielokrotnie w swoich wypowiedziach prezes NBP Adam Glapiński). Rada w komunikacie przewiduje „utrzymywanie się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji.”









Czytaj również: RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych



Ekonomiści ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że „Wg RPP czynniki podażowe wciąż podwyższają CPI. Z komunikatu wypadło jednak zdanie, że będą one wraz z niższą presją płacową, obniżać inflację po pandemii. Tę mają już tylko obniżać „czynniki przejściowo podwyższające dynamikę cen", a to w zasadzie tylko paliwa (przez niską bazę)”. - Rada przygotowuje grunt pod istotnie wyższe projekcje, niekoniecznie szybkie podwyżki - napisali na Twitterze. Jak wynika z dalszej części komunikatu, Rada jest z tym stanem rzeczy pogodzona, traktując je jako zjawisko przejściowe. - Jak wskazano w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021, inflacja - ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe - może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu - czytamy.Ekonomiści ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że „Wg RPP czynniki podażowe wciąż podwyższają CPI. Z komunikatu wypadło jednak zdanie, że będą one wraz z niższą presją płacową, obniżać inflację po pandemii. Tę mają już tylko obniżać „czynniki przejściowo podwyższające dynamikę cen", a to w zasadzie tylko paliwa (przez niską bazę)”. - Rada przygotowuje grunt pod istotnie wyższe projekcje, niekoniecznie szybkie podwyżki - napisali na Twitterze.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl