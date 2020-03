Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę procentową o 0,50 pkt.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła we wtorek referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku - poinformował we wtorek w komunikacie Narodowy Bank Polski.

NBP podał, że Rada ustaliła stopę referencyjną na poziomie 1,00 proc. w skali rocznej; stopę lombardową na poziomie 1,50 proc. w skali rocznej; stopę depozytową na poziomie 0,50 proc. w skali rocznej; stopę redyskonta weksli na poziomie 1,05 proc. w skali rocznej; stopę dyskontową weksli na poziomie 1,10 proc. w skali rocznej.

"Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 r." - podkreślono.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb. Wcześniej Rada obniżyła stopy procentowe w październiku 2014 roku. Ostatnia podwyżka głównej stopy procentowej - referencyjnej, nastąpiła w maju 2012 r., kiedy wzrosła z 4,50 proc. do 4,75 proc. Od tamtej pory, do obecnej zmiany, RPP obniżała tę stopę dziesięć razy.

W piątek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że będzie rekomendował Radzie Polityki Pieniężnej cięcie stóp procentowych. Natomiast w poniedziałek zarząd NBP zarekomendował RPP istotne obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz podniesienie oprocentowania rezerwy z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej.