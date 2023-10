Rada Polityki Pieniężnej podejmie ważną decyzję. Czekają na nią kredytobiorcy

Analitycy nie są zgodni, co do tego, jaką decyzję ws. stóp procentowych podejmie Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia 3-4 października. Wśród 21 ośrodków analitycznych tylko trzy mówią o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie.

6 proc. - tyle obecnie wynosi główna stopa procentowa NBP po tym, jak we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) sensacyjnie ścięła ją aż o 75 punktów bazowych. Tamta decyzja RPP była zaskoczeniem dla wszystkich analityków. Kolejne decyzje ws. stóp procentowych Rada podejmie na posiedzeniu 3-4 października br.

Według wcześniejszych zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego, stopy procentowe przed wrześniową decyzją miały być obniżane stopniowo, po czym doszło do jednorazowej obniżki o 75 punktów bazowych, która była najmocniejsza od 15 lat.

W związku z tak nieoczekiwanym działaniem RPP, które nie było przewidywane przez żaden z ośrodków analitycznych, nastąpił duży rozdźwięk wśród opinii analityków przed - ostatnim przed wyborami - posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej.

W ankiecie "Parkietu" przed październikowym posiedzeniem widać olbrzymią niepewność. Na 21 opinii ośrodków analitycznych ankietowanych 3 mówią o braku zmiany stóp, 11 o obniżce o 25 punktów bazowych, 6 - o cięciu o 50 punktów bazowych, a jedna nawet o obniżce aż o 75 punktów bazowych. Słowem - trzeba być gotowym na wszystko.

Argumentem za brakiem obniżki mogą być słowa prezesa Glapińskiego z września, kiedy to zaznaczył, że "po dostosowaniu stóp we wrześniu przestrzeń do ich dalszych obniżek znacząco zawęziła się". Jednocześnie, jak czytamy w analizie XTB, "sama obniżka wydaje się przesądzona po tym, jak wrześniowa inflacja spadła do 8,2 proc. Co prawda ktoś mógłby powiedzieć, że decyzje odnośnie stóp powinny korespondować z możliwością osiągnięcia celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji, jednak to nie przeszkodziło w dużej obniżce we wrześniu, a zatem i teraz nie będzie raczej odgrywać kluczowej roli" - zaznaczają analitycy z XTB.