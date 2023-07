Rada Polityki Pieniężnej zaczyna posiedzenie. Jaka będzie decyzja ws. stóp procentowych?

W zgodnej opinii ekspertów, którzy wypowiedzieli się dla WNP.PL, na rozpoczynającym się 5 lipca 2023 roku dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej trudno się spodziewać podjęcia decyzji o obniżce stóp procentowych.

Żaden z ekspertów pytany przez WNP.PL o możliwość obniżki stóp procentowych nie zakłada, że stanie się to już na najbliższym, lipcowym posiedzeniu.

Dobrze byłoby, gdyby to względy merytoryczne, a nie polityczne miały wpływ na decyzje podejmowane przez członków Rady Polityki Pieniężnej.

Dla obrazu stanu polskiej gospodarki ważny jest nie tylko poziom inflacji, ale także deficyt budżetowy.

Od września 2022 roku stopy procentowe w Polsce utrzymywane są na tym samym poziomie. Pomimo bardzo wysokich odczytów wskaźnika inflacji, przez kolejne miesiące RPP (Rada Polityki Pieniężnej) nie zdecydowała się na podwyżki stóp. Także teraz, gdy inflacja powoli spada i na koniec roku powinna być jednocyfrowa, stopy procentowe nie zostały zmienione.

Dla przypomnienia - od 8 września minionego roku stopa referencyjna NBP wynosi 6,75 procent, stopa lombardowa 7,25 procent, stopa depozytowa 6,25 procent, a stopa dyskonta weksli 6,85 procent.

Poziom stóp procentowych, co jest zrozumiałe, ma bezpośredni wpływa na poziom oprocentowania kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych, a także jest podstawą do wyliczeń rat leasingowych. Równocześnie jest także punktem odniesienia dla oprocentowania większości lokat i obligacji skarbowych. W przypadku obligacji rocznych oprocentowanie jest tożsame z poziomem stopy referencyjnej i może się zmieniać w trakcie trwania okresu odsetkowego. Raty wypłacane są co miesiąc.

Część członków RPP uważa, że bank centralny powinien prowadzić politykę pieniężną spójną z założeniami rządowymi

W łonie samej RPP mamy do czynienia z podziałem na dwie frakcje. Trzech członków wybranych przez Senat, czyli Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk oraz Joanna Tyrowicz, od wielu miesięcy w publicznych wystąpieniach opowiadają się za podwyższeniem stóp procentowych, uważając, że pozwoli to skrócić do minimum okres, kiedy inflacja spadnie do celu NBP, czyli 2,5 procent (+/- 1 procent). Co oczywiste, deklaracje składane przez prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego o możliwości rozpoczęcia powolnego cyklu obniżek stóp traktują jako niemające przesłanek merytorycznych.

Warto jednak pamiętać, że w skład Rady wchodzi 9 członków oraz Przewodniczący Rady, którym z urzędu jest prezes NBP. Przy czym 6 członków RPP zostało wybranych przez większość rządową i uważają oni, że należy ściśle współdziałać z rządem w ramach prowadzenia wspólnej polityki pieniężnej.

Dlatego też nie jest do końca wykluczone, że w związku z kalendarzem wyborczym w 2023 roku, może jednak dojść do podjęcia decyzji o obniżce stóp procentowych jeszcze we wrześniu.

Obniżka stóp procentowych a wybory parlamentarne

Zapytaliśmy o przewidywania dotyczące poziomu stóp procentowych ekonomistów - ekspertów zajmujących się analizą rynków finansowych i oceną polskiej gospodarki.

- Niektórzy wieszczą, że może jednak dojść, jeszcze w tym roku, do obniżki stóp procentowych. Ja tego wykluczyć, niestety, nie mogę. Pragnę przypomnieć, że byłem zwolennikiem utrzymywania stopy procentowej na poziomie 6,75 procent przez dłuższy czas. I nadal to stanowisko podtrzymuję. Może się jednak wydarzyć, że z powodów czysto politycznych RPP podejmie decyzję o obniżce stóp procentowych. Choć inflacja spada, to nadal jest wysoka i to pozostaje bezdyskusyjne. Gdyby jednak Rada zdecydowała się na obniżkę, to w oczywisty sposób obniży to jej wiarygodność - powiedział WNP.PL analityk ekonomiczny Piotr Kuczyński.

Bardzo podobnie sprawę związaną z poziomem stóp postrzega ekonomista, były minister finansów w latach 2000-2001 w rządzie Jerzego Buzka, Jarosław Bauc. - Jaki będziemy mieć poziom stóp procentowych w najbliższych miesiącach, to pytanie z zakresu czarnej magii, a ja nie jestem wróżką. W mojej ocenie decyzje podejmowane przez NBP już dawno pozbawione są podstaw merytorycznych związanych z oceną bieżącej sytuacji gospodarczej. Stopy mogą zostać obniżone, jeśli zostanie to uznane za znaczącą pomoc dla obozu rządzącego w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. To nie będzie jednak wynikało z innych przesłanek jak tylko politycznych - ocenił.

W czerwcu rząd podjął decyzję o złożeniu w Sejmie nowelizacji budżetu na ten rok, przyjmując założenie związane ze wzrostem deficytu budżetowego. Według danych przedstawionych przez minister finansów Magdalenę Rzeczkowską, na koniec roku deficyt wzrośnie maksymalnie do 92 mld zł. Oznacza to w praktyce, że powiększy się o dodatkowe 24 mld zł. Dzieje się tak pomimo wyższej od zakładanej wcześniej inflacji, która automatycznie zwiększa wpływy z podatków, szczególnie z VAT.

Reakcja banków centralnych na inflację - podniesienie stóp procentowych

- Nie można tak po prostu obniżyć stóp procentowych, jeszcze nie teraz, bo przecież inflacja jest ciągle wysoka. Europejski Bank Centralny (EBC), ale także przecież Bank Anglii, amerykańska Rezerwa Federalna czy chociażby Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) raczej podnoszą stopy i to pomimo sytuacji, że tam inflacja jest niższa od tej w naszym kraju. W mojej ocenie dla Rady Polityki Pieniężnej jednak musi mieć znaczenie ocena przygotowywanego przez rząd budżetu i sytuacja, w której deficyt finansów publicznych może być wyższy od 3 procent PKB. RPP jest podzielona w ocenach dotyczących poziomu stóp. Czy jednak może dojść pod koniec tego roku do obniżki stóp? Takiego scenariusza wykluczyć się nie da - przekazał WNP.PL były wiceminister finansów, były doradca prezesa NBP, główny ekonomista BCC (Business Centre Club) prof. Stanisław Gomułka.

Bardzo podobne zdanie w tej kwestii ma były członek RPP w latach 2016-2022, wykładowca akademicki prof. Eugeniusz Gatnar: - Nie widzę przestrzeni do takiego ruchu związanego z obniżką stóp procentowych. Przecież nadal jesteśmy jeszcze bardzo daleko od celu inflacyjnego NBP. Gdyby brać pod uwagę czynniki ekonomiczne, to rozpatrywanie w najbliższym czasie obniżki stóp nie wchodziłoby w ogóle w rachubę. Mamy jednak także do czynienia z czynnikami politycznymi.

Zapytany o możliwość obniżki stóp w tym roku główny ekonomista BGK Mateusz Walewski uznał, że: - Jeśli będziemy do czynienia ze stałym spadkiem inflacji w kolejnych miesiącach, to może nadejść jeszcze w tym roku moment, kiedy RPP podejmie decyzję o obniżce stóp.

Ważne podkreślenia jest także to, że na najbliższym posiedzeniu żaden w ekspertów nie spodziewa się zmiany poziomu stóp. Oznacza to, że utrzymają się one na obecnym poziomie do września. W kolejnym miesiącu bowiem członkowie Rady spotkają się na jednodniowym posiedzeniu 21 sierpnia. Przy czym jest to posiedzenie, na którym nie są podejmowane żadne decyzje.

