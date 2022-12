Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o wysokości stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

Stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli - 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

"Rada ocenia, że spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców" - podał w komunikacie NBP po środowym posiedzeniu RPP.

Jak wskazano, osłabienie koniunktury światowej będzie także działać w kierunku obniżania dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce. "W takich warunkach dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - zauważa bank centralny.

Dodano, że jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. "Szybszemu 3/3 obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki" - wskazano.

Dalsze decyzje RPP zależne od informacji dotyczących inflacji i aktywności gospodarczej

Jak podkreślono, "dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę".

Bank zapewnił, że NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. "NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" - poinformował.

Mimo osłabienia wzrostu sytuacja na rynku pracy nadal dobra

Jak poinformował NBP, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, w Polsce wzrost PKB w trzecim kwartale 2022 r. - zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS - obniżył się do 3,6 proc. r/r wobec 5,8 proc. r/r w drugim kwartale br.

Wyjaśniono, że spowolnienie wzrostu PKB wynikało z silnego spadku dynamiki konsumpcji i inwestycji.

"Mimo osłabienia wzrostu, nadal utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym na niskim poziomie kształtuje się stopa bezrobocia. Jednocześnie jednak dane BAEL za III kw. br. wskazują na spadek liczby pracujących" - podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Przypomniano, że inflacja CPI w Polsce - według szybkiego szacunku GUS - w listopadzie 2022 r. obniżyła się do 17,4 proc. r/r., a do jej spadku w ujęciu rok do roku względem października przyczyniła się niższa dynamika cen nośników energii i paliw.

Jak wskazano, inflacja nadal kształtuje się na wysokim poziomie, co jest w znacznej mierze związane z przenoszeniem wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a jednocześnie zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co - w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu - skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej.

"Inflacja bazowa jest także podwyższana przez utrzymujące się efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, pomimo ich stopniowego łagodzenia. W dalszym ciągu ograniczająco na dynamikę cen konsumpcyjnych oddziaływała natomiast Tarcza Antyinflacyjna" - dodano.

Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie. W tym roku podwyżek stóp nie było w sierpniu, kiedy RPP nie zbierała się z powodu przerwy urlopowej, oraz w październiku i listopadzie, kiedy Rada zdecydowała się nie zmieniać poziomu oprocentowania w NBP.

