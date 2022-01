Rada Polityki Pieniężnej zmienia skład. Opozycja przeforsowała nowych członków

Nadchodzą nowi władcy stóp procentowych. Rusza wymiana składu Rady Polityki Pieniężnej – jeszcze do końca pierwszego kwartału zmieni się zdecydowana większość jej składu. Dwóch nowych członków wybrał już Senat, do wyboru dwóch następnych przymierza się Sejm. Czy nowy skład RPP będzie prowadził dotychczasową politykę?

Adamowi Glapińskiemu w tym roku kończy się kadencja (fot. PTWP / Paweł Pawłowski)



- Jeśli chodzi o oczekiwania wobec nowego składu Rady, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko – twierdzi Janusz Jankowiak. - Jej podstawowym zadaniem powinno być zapanowanie nad oczekiwaniami inflacyjnymi. Czy tak się stanie? Powinni się tam znaleźć ludzie ze statusem naukowym, obeznani z polityką monetarną. Nie wszystkie kandydatury spełniają te kryteria – podsumowuje. W czerwcu kończy się też kadencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, ale – w przeciwieństwie do członków RPP – prezes banku może być wybrany na drugą kadencję i Adam Glapiński ma na to wielką nadzieję. A także bardzo poważne szanse – cieszy się bowiem poparciem Jarosława Kaczyńskiego (chociaż słychać też spekulacje, że – w przypadku utraty stanowiska premiera – zatrudnienie na tym stanowisku mógłby znaleźć Mateusz Morawiecki).Prezesa NBP powołuje wprawdzie Sejm (i tu poparcie Jarosława Kaczyńskiego jest istotne), ale kandydata wskazuje prezydent. Andrzej Duda wprawdzie unika jednoznacznych deklaracji, w dotychczasowych wypowiedziach chwali jednak Adama Glapińskiego. – Uważam, że prezes Glapiński dobrze się sprawdził na tym stanowisku przez swoją pierwszą kadencję. Dobrze działał – mówił w jednym z wywiadów radiowych. Wiele zatem wskazuje, że Adam Glapiński pozostanie w gabinecie przy ul. Świętokrzyskiej na następne 6 lat.

Czy kandydaci prawicy będą mieli kontrakandydatów. - Z pewnością przedstawimy swoich kandydatów do RPP - zapewnia Dariusz Rosati, dodając, że prowadzone są rozmowy, by byli to kandydaci całej (a przynajmniej większości) opozycji, a nie tylko Koalicji Obywatelskiej.Przypomnijmy, że wcześniej jako kandydatów do RPP wymieniano w nieoficjalnych rozmowach byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłego prezesa PKP Jakuba Karnowskiego. Wątpliwe jednak, by stali się oni – zwłaszcza pierwszy – kandydatami całej opozycji.Te kandydatury pojawiły się kilka tygodni temu w kontekście wyboru kandydatów przez Senat. Wówczas jednak zdecydowane „nie” powiedziało PSL. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o doniesienia mediów, powiedział, że "Jacek Rostowski był ministrem finansów i strasznie trudno było od niego wydobyć pieniądze na politykę społeczną".- Za to zapłaciliśmy wysoką cenę. Przez to, że te inwestycje były dopiero w drugiej kadencji i nie były na taką skalę, jak my oczekiwaliśmy, jak oczekiwali Polacy. Uważam, że Rostowski nie powinien być kandydatem Senatu do Rady Polityki Pieniężnej. My za tą kandydaturą głosować nie będziemy - zapowiadał szef PSL.Swój akces do RPP zgłaszała również była prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz, ale – przynajmniej na etapie senackim – nie zyskała poparcia Polska 2050 i PPS.- Będziemy się przyglądać opozycyjnym kandydatom i jeśli uznamy, że uda się zrobić wyłom w dyscyplinie PiS, to poprzemy takie kandydatury, ale nie ma większych złudzeń - mówi Marek Sawicki z PSL. - W Sejmie PiS ma wystarczającą większość, by przeforsować swoje kandydatury. W tej sprawie po tamtej stronie podziałów nie będzie - przewiduje polityk PSL.Jeszcze w lutym pojawią się kolejni nowi członkowie Rady. 20 lutego kończą się kadencje dwóch nominatów prezydenta – Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza. Nie wiadomo, kogo wskaże prezydent. – Decyzja prezydenta w tej sprawie to wciąż zagadka – twierdzi Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Wskazuje jednak, że w upływającej kadencji RPP dwóch z trzech członków RPP z nadania prezydenta w drugiej połowie kadencji „zaczęło sprawować swój mandat”.Mowa właśnie o ustępujących wkrótce członkach RPP - w ostatnich miesiącach zarówno Kamil Zubelewicz, jak i Łukasz Hardt zaliczani byli do „jastrzębi”, przynajmniej na tle zdecydowanie „gołębiej” (oprócz pochodzącego z nadania Senatu Eugeniusza Gatnara) w tej kadencji Rady.Kolejnym ruchem kadrowym będzie wyznaczenie przez Sejm następcy Jerzego Żyżyńskiego, którego kadencja upływa 20 marca. Możliwe również, że w najbliższych miesiącach dojdzie do wymiany kolejnego członka RPP z nadania Senatu. Kadencja Rafała Sury kończy się wprawdzie dopiero 16 listopada, jednak już dawno podjął on starania o wejście w skład Naczelnego Sądu Administracyjnego.Jeśli prezydent powoła go do NSA, Rafał Sura będzie musiał złożyć swój mandat w RPP wcześniej. Możliwe jednak, że został namówiony do wytrwania do końca kadencji, bo uzgodniona już przez Senat jego następczyni Joanna Tyrowicz (rekomendowana przez Polska 2050) jest zwolenniczką zdecydowanych działań w walce z inflacją. Wzmocniłaby zatem – cherlawe dotychczas – „jastrzębie” skrzydło RPP.Jeżeli Sejm wybierze do RPP kandydatów PiS (a to z dużym prawdopodobieństwem można założyć), układ sił w RPP ulegnie niewielkim zmianom. Do zwolenników szybszych podwyżek stóp można bowiem zaliczyć Ludwika Koteckiego i – w przyszłości – Joannę Tyrowicz. Przemysław Litwiniuk postrzegany jest raczej jako monetarne centrum.