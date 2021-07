Rada Przedsiębiorczości apeluje o przyśpieszenie szczepień

Rada Przedsiębiorczości apeluje o podjęcie działań, które przyspieszą Narodowy Program Szczepień. Problem niezaszczepionych zagraża nie tylko systemowi ochrony zdrowia, ale też finansom publicznym - stwierdza Rada. Postuluje m.in. umożliwienie pracodawcom pozyskiwanie danych nt. szczepień.

Jak czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości, szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami - zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

"Z uwagi na prognozowane zagrożenie wywołane czwartą falą pandemii oraz pojawianie się kolejnych odmian wirusa SARS-CoV-2, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do przyspieszenia procesu immunizacji polskiego społeczeństwa" - zaznaczyli sygnatariusze dokumentu.

Ich zdaniem "problem niezaszczepionych obywateli nie tylko zagraża systemowi ochrony zdrowia, ale także finansom publicznym (możliwy kolejny lockdown generujący olbrzymie straty dla gospodarki)". Dodano, że niezaszczepienie może w bliskiej perspektywie wiązać się m.in. ze skutkami finansowymi prowadzącymi do upadku firm i likwidacji miejsc pracy.

Jak stwierdzono, sukces szczepień przyczyni się do zmniejszenia ryzyka pojawienia kolejnych okresów zamrożenia gospodarki, które skutkują perturbacjami we wszystkich obszarach życia społecznego.

Rada Przedsiębiorczości apeluje m.in. o "wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się szczepieniu" - czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych w zakresie immunizacji. Postuluje też o zapewnienie "zwolnienia przedsiębiorcy odmawiającego dostępu osobom nieszczepionym do świadczonych przez siebie usług z ewentualnych negatywnych konsekwencji na płaszczyźnie prawa cywilnego, prawa wykroczeń i innych przepisów".

Proponuje ponadto wprowadzenie zmian do kodeksu pracy, które miałyby na celu m.in unormowanie przepisów w zakresie BHP, wprowadzających obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 konkretnych grup zawodowych i umożliwienie pracodawcom pozyskiwania danych na temat szczepień i ich przetwarzania. Wskazuje też na organizowanie "szeroko zakrojonej akcji szczepień z wykorzystaniem +szczepieniobusów+, które będą docierały zarówno do miejsc pracy, jak również do mniejszych miejscowości". Zwrócono uwagę, że poziom zaszczepienia w wielu powiatach jest wciąż niski.

Rada rekomenduje też "niezwłoczne wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego wyłącznie dla szczepień przeciw COVID-19, który zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek".

Pod apelem podpisali się przedstawiciele organizacji należących do Rady Przedsiębiorczości: Krajowej Izby Gospodarczej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych-ABSL, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Banków Polskich, Związku Rzemiosła Polskiego.

