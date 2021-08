Rada Przedsiębiorczości krytycznie o zmianach w podatkach

Propozycja podatkowe zawarte w Polskim Ładzie zaburzają poczucie stabilności prawa, są niespójne i w efekcie mogą powiększyć szarą strefę - ocenia rządowe propozycje Rada Przedsiębiorczości, która apeluje do rządu o konsultacje.

- Efektem takich działań jest jednak ograniczenie lub całkowite uniknięcie konieczności płacenia składki zdrowotnej, co zaprzecza pierwszemu celowi projektowanych zmian - twierdzą przedsiębiorcy.

Dodają, że rozwiązania dotyczące ryczałtowców mogą przyczynić się do rozrostu szarej strefy, co jest sprzeczne z deklarowanymi celami zmian.



- Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wykorzystanie przedłużonego okresu konsultacji projektów ustaw podatkowych do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat kierunków proponowanych Efektem konsultacji powinno być wypracowanie rozwiązań o charakterze systemowym, które w sposób spójny określałyby kierunek ewolucji polskiego systemu podatkowo-ubezpieczeniowego - podsumowują przedsiębiorcy.

