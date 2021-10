Rada Przedsiębiorczości wzywa do ułatwienia cudzoziemcom dostępu do rynku pracy

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o pilne działania na rzecz wprowadzenia ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy - podały w czwartek zrzeszone organizacje pracodawców. W ich ocenie coraz bardziej odczuwalne niedobory pracowników są zagrożeniem dla rozwoju firm.

W stanowisku Rada Przedsiębiorczości podkreśliła, że oczekuje otwartej i merytorycznej dyskusji w sprawie polityki migracyjnej, w szczególności migracji zarobkowej i zapowiadanych przez rząd zmian w zakresie uproszczenia i skrócenia procedur.

"Dostępność pracowników ma kluczowe znaczenie dla możliwości prowadzenia i rozwoju gospodarczego w Polsce. Z uwagi na trendy demograficzne każdego roku ubywa osób w wieku produkcyjnym, co w istotny sposób przekłada się na możliwości pozyskania pracowników. W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się polskie zasoby pracy. W roku 2000 liczba osób w wieku produkcyjnym wnosiła 25,3 mln, podczas gdy 20 lat później było to 23,8 mln osób, czyli o blisko 1,5 mln mniej" - zauważono.

Zaznaczono, że firmy działające na polskim rynku pracy potrzebują pracowników, zarówno na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak i do prostych prac. Niedobory rąk do pracy odczuwalne są szczególnie w branży ICT, handlu, produkcji czy budownictwie. Bez uzupełnienia tej luki przedsiębiorstwa stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów - wskazano.

Zwrócono przy tym uwagę, że zwiększająca się obecność pracowników z państw trzecich na polskim rynku pracy nie powoduje - wbrew wcześniejszym obawom - negatywnych zjawisk. "Polska obecnie ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia mierzonego w BAEL. Jednocześnie mamy do czynienia z powrotem do dynamiki wzrostu wynagrodzeń na poziomie zbliżonym do czasu sprzed pandemii. Przeciętne wynagrodzenie wypłacone we wrześniu br. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5841,16 zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 8,7 proc. Powyższe dane wskazują na przewagę popytu na prace nad jej podażą" - napisano.

Dodano, że zatrudnianie cudzoziemców jest nie tylko szansą na zwiększenie liczby osób pracujących, ale też na pozyskanie talentów z innych rynków pracy, o które Polska rywalizuje z innymi krajami UE.

Rada Przedsiębiorczości podkreśliła, że największym problemem w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy jest przewlekłość procedur administracyjnych i niepewność co do ich efektu. W związku z tym zaproponowała rozwiązania, które mają uprościć i przyspieszyć procedury administracyjne, m.in. zinformatyzowanie systemu przyznawania prawa do pracy i zintegrowanie baz zawierających informacje potrzebne do podjęcia decyzji przez polskie organy, tak by ograniczyć liczbę dokumentów wymaganych od pracodawcy chcącego zatrudnić cudzoziemca.

Rada Przedsiębiorczości postuluje też wydłużenie okresu, w którym pracownicy z krajów trzecich mogą podejmować pracę na podstawie oświadczeń pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z tego rozwiązania. Kolejne sugerowane rozwiązania to skrócenie procesu wydawania zezwoleń na pracę poprzez zmianę kompetencji organów i przeniesienie tego procesu do powiatowych urzędów pracy oraz określenie jednolitej listy dokumentów przedkładanych przez cudzoziemca i pracodawcę wystarczających do wydania zezwolenia.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

