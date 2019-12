Rada Zarządzająca MAE o priorytetach Agencji, sektora energii i rządów

Określenie priorytetów prac i analiz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) na kolejne dwa lata oraz zestawienie priorytetów biznesu z planami rządów to cele posiedzenia Rady Zarządzającej Agencji, któremu przewodniczy minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu, otwierając ministerialny szczyt MAE 2019 w Paryżu, Kurtyka zwrócił uwagę, że transformacja systemów energetycznych i ochrona klimatu to zadania, które wymagają przemyślanego planu i które nie mogą się odbyć bez sektora energetycznego i inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

"Transformacja energetyczna jest niezbędna, ale aby mogła się udać, musi być sprawiedliwa. Tak aby jej koszty były jak najmniej odczuwalne dla społeczeństwa" - zaznaczył. Kurtyka podkreślał również rolę Agencji. "Dzięki MAE wiemy, jak zapewniać bezpieczeństwo energetyczne. (...) To, co zawdzięczamy Agencji, to oparta na faktach i bezstronna analiza dotycząca tematów energetycznych, która pomaga w podejmowaniu rozsądnych decyzji politycznych" - powiedział.

Pierwszego dnia posiedzenia w ramach szczytu MEA minister Kurtyka uczestniczył także w spotkaniu "Kobiety w energii: promowanie równego udziału na rzecz przyszłości czystej energii". "Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej liczba miejsc pracy w sektorze OZE wzrośnie z 10,3 mln w 2017 r. do ok. 29 mln w 2050 r. To może być dobra okazja dla kobiet do odgrywania ważnej roli w dążeniu do przekształcenia sektora energetycznego" - ocenił minister.

Jedna z dyskusji była poświęcona Afryce. "Afryka, jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków energii, stoi w obliczu szybkiego wzrostu zapotrzebowania na energię. Zrównoważony rozwój gospodarczy kontynentu jest niezbędny, aby zaspokoić potrzeby wzrostu populacji" - wskazał Kurtyka. Jak zaznaczył, "kontynent afrykański ma dostęp do zasobów odnawialnych i gazu ziemnego na wielu obszarach. Obecnie są one jednak wykorzystywane w niewystarczającym stopniu. Wyzwaniem dla rządów jest zwiększenie zaufania do takich inwestycji".

Polski minister klimatu otworzył też spotkanie "Wodór: priorytety krótkookresowe dla rządów i przemysłu". W opinii Kurtyki wodór jest jednym z rozwiązań energetycznych, które mogą przyczynić się do rozwoju ekologicznego transportu. "Aby osiągnąć wymagane ograniczenie emisji w sektorze transportu, konieczne jest przejście na odnawialne lub niskoemisyjne nośniki energii. Wodór ma do odegrania istotną rolę w realizacji tego celu" - powiedział.

W piątek, w drugim dniu szczytu Rada Zarządzająca zajmie się priorytetami prac MAE: tematem wzmocnienia bezpieczeństwa w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i ryzykach z tym związanych, kwestią transformacji energetycznej oraz współpracą z krajami stowarzyszonymi i przyszłością Agencji.