Radę Polityki Pieniężnej trochę swędzą stopy

Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie przyniesie – w zgodnej opinii analityków – zmian stóp procentowych, ale późniejszy komunikat będzie analizowany z większą niż dotychczas ciekawością. Jeszcze większą uwagę przykuwa zapowiedziane na piątek wystąpienie prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Szybko rosnąca inflacja sprawia, że kwestia podwyżki stóp coraz częściej pojawia się w debacie publicznej.

Ceny galopują

Stopy nie wzrosną, ale zacznie się dyskusja

Podwyżki bliższe niż dalsze?

Trudno jednoznacznie ocenić skuteczność tej drogi (wielu ekonomistów jest zdania, że druga ubiegłoroczna obniżka stóp była niepotrzebna) – koszty finansowania nie były wcześniej zbyt wygórowane i nie stanowiły podstawowej bariery w pobudzeniu inwestycji.Niskie stopy uderzyły też mocno w wyniki banków, które – paradoksalnie - raczej przykręciły kurek z kredytami - przynajmniej dla branż najbardziej poszkodowanych przez obostrzenia związane z koronawirusem. Z pewnością odegrały jednak rolę psychologiczną i o to być może chodziło RPP przede wszystkim.Jeżeli dziś widzimy rozpoczynającą się dyskusję o podwyżkach stóp, to dlatego, że zmiany znowu zaskoczyły ekonomistów i decydentów. Po pierwsze – to kiepska wiadomość – inflacja rośnie znacznie szybciej niż przewidywano jeszcze kilka tygodni temu. W maju, według wstępnych danych GUS, zbliżyła się do 5 proc. (4,8 proc.).Skąd ten wzrost cen? To splot wielu czynników – ceny ropy i innych surowców rosną, bo świat wychodzi z lockdownu i potrzebuje ich do rozwoju. Ceny żywności napędziła zimna wiosna, ale i ptasia grypa (ceny drobiu).Chęć szybkiego odrobienia kryzysowych strat sprawia zaś, że firmy zaczynają pracować na 100 proc. swojej wydajności, kłopotem zaczynają być wąskie gardła łańcuchów dostaw, rosną ceny surowców i komponentów, w skład za nimi ceny producentów. Koszty pracy przy tym nie spadły, sukcesem tarcz antykryzysowych było utrzymanie zatrudnienia – na razie nie widać silnej presji płacowej, ale rosnące ceny konsumentów mogą ją nasilić - a to mógłby być początek inflacyjnej spirali).Jeśli bank centralny – a ściślej RPP - nie zareaguje w porę, konsekwencją może być bardzo wysoka inflacja, a z takiej wychodzi się bardzo powoli... Czy ta pora już nadeszła? Zdań pewnie będzie tyle, ilu ekonomistów, ale wszyscy są raczej zgodni, że należy teraz mocniej trzymać rękę na pulsie. Zmiana stóp na czerwcowym posiedzeniu jest skrajnie mało prawdopodobna (choć ostatnie lata powinny oduczyć nas używania słowa „niemożliwe”).Na ostatnich spotkaniach online z dziennikarzami prezes NBP przekonywał, że wyższa inflacja ma charakter przejściowy, zatem – chociażby ze względów wizerunkowych - RPP uzna, że poczeka kilka miesięcy, aby przekonać się, czy inflacja rzeczywiście nie „przejdzie" (a jednocześnie być gotowym do reakcji, gdyby rosła jeszcze szybciej).Pamiętajmy zresztą, że z podobnym „pikiem” mieliśmy już do czynienia na początku ubiegłego roku, tuż przed pandemią, kiedy inflacja wystrzeliła do 4,7 proc. Pandemiczna recesja nieco zdławiła wzrost cen, ale teraz gospodarka znowu zaczyna się rozpędzać - i znowu szybciej niż oczekiwali analitycy, którzy obecnie rewidują prognozy, spodziewając się w tym roku ponad 5-procentowego wzrostu cen. To też otwiera pole do dyskusji o podwyżce stóp – jest bowiem jakieś zagrożenie, że zbyt mocno zmroziłaby ona gospodarkę.To dopiero początek tej debaty."Nie spodziewamy się zmian stóp procentowych ani istotnych zmian pozostałych parametrów polityki pieniężnej" – oceniają ekonomiści mBanku. - "Na razie (w czerwcu i lipcu) prezes Glapiński zachowa umiarkowanie optymistyczny ton. Nasza prognoza to wciąż pierwsza podwyżka w I kw. 2022, choć ostatnie dane (lepszy PKB, wysoka inflacja) zwiększają ryzyko wcześniejszego rozpoczęcia podwyżek".Ich koledzy z Banku Millennium spodziewają się, że dyskusja o wyższych stopach może rozpocząć się już dzisiaj (dowiemy się, czy tak było za miesiąc, przy okazji publikacji minutes). "Niewykluczone, iż w środę głosowany będzie wniosek o podwyżkę stóp procentowych, choć jednak prawdopodobnie nie zyska on poparcia większości. W ostatnich tygodniach byliśmy jednak świadkami zwrotu narracji niektórych członków RPP w kierunku bardziej jastrzębiej, czy zmniejszenia agresywności Narodowego Banku Polskiego w operacjach skupu obligacji" - wskazują.Także ekonomiści ING Banku Śląskiego nie oczekują dziś zmian, uważają jednak, że mogą się one czaić tuż za horyzontem. "Naszym zdaniem Rada utrzymana stopy na dotychczasowym poziomie. Poprawa perspektyw gospodarki i skok inflacji w maju do 4,8 proc. (najwyżej od 10 lat) powinny jednak skłonić członków Rady do zaostrzenia retoryki" - twierdzą.Na więcej nie ma co liczyć, także ze względu na wspominaną wyżej zmienność sytuacji – Rada zapewne będzie się chciała upewnić, że ow stan, z którym mamy obecnie do czynienia w gospodarce, to w miarę trwały trend a nie jednorazowy wyskok."Uważamy jednak, że z decyzjami będziemy musieli poczekać do kolejnych projekcji inflacji NBP (lipiec i listopad). Powinny one przynieść wyższą ścieżkę CPI, w tym na 2022, ale też wyższą ścieżkę wzrostu PKB. Powinno to zmniejszyć obawy członków RPP, że normalizacja zaszkodzi ożywieniu i skłonić ich do ograniczenia QE i potem sygnalnej podwyżki stóp. Naszym zdaniem taką podwyżkę powinniśmy zobaczyć już w 2021 r." – oceniają specjaliści z ING Banku Śląskiego.Dlatego komunikat po obradach RPP będzie obiektem wnikliwych analiz i prób czytania między wierszami - w poszukiwaniu zapowiedzi terminu podwyżki stóp. Równie uważnie będzie wysłuchana piątkowa konferencja prezesa NBP. Jedyne, czego się można po nich spodziewać, to nieco odmienne rozłożenie akcentów. Ale w obecnej sytuacji byłby to zwiastun rewolucji...