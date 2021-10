Radio Plus: Wojciech Arndt nowym prezesem radomskiego Łucznika

Wojciech Arndt został wybrany przez radę nadzorczą nowym prezesem radomskiej Fabryki Broni Łucznik; przejmie on obowiązki od początku listopada - poinformowało w czwartek Radio Plus.

Jak poinformowało w czwartek Radio Plus, Arndt jest doktorem nauk prawnych, absolwentem UKSW w Warszawie i UMK w Toruniu. "Posiada również doświadczenie w sektorze zbrojeniowym, m.in. w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, nadzoru właścicielskiego, handlu krajowego i zagranicznego, znajomości potrzeb rynku oraz szans rozwojowych polskich spółek zbrojeniowych" - czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu radia.

"Od 2015 roku pełnił w Polskim Holdingu Obronnym funkcję członka oraz przewodniczącego rady nadzorczej, a następnie prezesa zarządu. Poza działalnością związaną z obrotem specjalnym rozwijał działalność spółki w obszarze nowych technologii i security oraz nieruchomości" - informuje portal.

Radio Plus podaje również, że Arndt od dwudziestu lat wykłada m.in na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Ignatianum w Krakowie. "Dodatkowo doświadczenie prawnicze nabywał m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kancelarii Sejmu (Biuro Analiz Sejmowych) oraz w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2007-2010 współpracował ze śp. Januszem Kochanowskim, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jako Prezes Fundacji Ius et Lex" - informuje Radio Plus.

Poprzedni prezes Łucznika, Piotr Szczepański, został odwołany przez radę nadzorczą przedsiębiorstwa na początku września. Do czasu objęcia stanowiska przez Arndta, obowiązki prezesa pełni członek zarządu Fabryki Broni Maciej Borecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl